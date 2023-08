Ricardo Quintela: «Vamos a seguir avanzando en la desprecarización laboral de todas las áreas, fundamentalmente en las de servicios esenciales”

Send an email

En la tarde del jueves 10, en un acto en la Residencia Oficial, el gobernador Ricardo Quintela entregó decretos de designación a personal del área de servicios generales que cumplen funciones en el Ministerio de Educación.

En esta oportunidad se entregaron 121 decretos de designación, 105 trabajadores de Capital y 16 trabajadores de los departamentos Ángel Vicente Peñaloza, Sanagasta, Chilecito y Vinchina.

Tras la entrega de los decretos de designación, el gobernador Ricardo Quintela dijo que para el Gobierno provincial «es una gran satisfacción avanzar contra la desprecarización laboral en nuestra provincia». «La intención nuestra es, dentro de lo posible, seguir avanzando en la desprecarización laboral de todas las áreas, fundamentalmente en las áreas de servicios esenciales. Ahora lo estamos haciendo con Educación, antes lo hicimos con Salud. La idea es ir paulatinamente eliminando esta desprecarización en el Estado provincial y siempre con la ayuda del Estado nacional», señaló.

En este punto, el mandatario dijo que es clave contar con un Gobierno nacional «que nos escuche, que nos comprenda, que nos atienda, para ayudarnos a salir adelante realizando este tipo de cosas que no es ni más ni menos que la formalización de los trabajadores del Estado con todo lo que eso significa en cuanto a antigüedad, aportes previsionales, presentismo, entre otros aspectos».

Quintela adelantó a los presentes que hacia fin de año el Gobierno provincial pasará a planta a otros trabajadores de servicios generales del Ministerio de Educación que ahora no fueron promovidos.

Luego, el Gobernador analizó la situación económica que vive el país, con la inflación como el principal problema de la Argentina y dijo que el origen de esta crisis se encuentra en la deuda externa que tomó el gobierno nacional anterior. «El origen de la crisis económica que hoy vive el país, con una inflación galopante y los salarios que se deterioran cada día más, está en la deuda que contrajo el gobierno anterior y que nos condiciona fuertemente para crecer y desarrollarnos», señaló.

En este punto, Quintela sostuvo que el rol del Estado «debe ser garantizar que los servicios como la educación, la salud y la seguridad no tengan un retorno en efectivo». «El Estado debe garantizar la gratuidad de estos servicios porque el Estado no busca la utilidad, la renta financiera. La función del Estado no es esa, sino garantizar los servicios para que nuestra gente tenga una mejor calidad de vida», aseguró.

A su vez, el Gobernador se refirió a las elecciones PASO del próximo domingo. «Este es un momento de reflexión para los argentinos y argentinas, hay que pensarlo bien para poder tomar la mejor decisión posible. Tenemos nuestros candidatos y tienen que asumir esa responsabilidad si el pueblo le confiere esa responsabilidad a través de su voto», acotó.

Sobre las acciones que lleva adelante el Gobierno, tales como obras y pases a planta, dijo que «sin recursos nada de esto se puede hacer». «Con un pase a planta el salario de los trabajadores públicos se triplica, las obras también se hacen con recursos, al igual que los hospitales, las escuelas. De nada sirve tener un proyecto de gobierno espléndido sino tenemos el combustible para que eso funcione y necesitamos que esto funcione», manifestó.

En ese contexto, Quintela pidió a los presentes acompañar con el voto a la lista de precandidatos y precandidatas de Unión por la Patria. «Les pido que nos puedan acompañar con el voto en caso de ser factible. Nosotros ofrecemos nuestros candidatos, gente con experiencia para ponerlos a consideración de la gente», dijo.

En tanto, el ministro Martínez dijo que la de hoy «es una jornada de gran felicidad». «Gracias a un Gobernador que piensa, que gestiona y que tiene la valentía de dar respuesta a aquella demandas que permiten transformar la realidad de nuestros compañeros y compañeras, hoy es un día de gran felicidad, es un día de reconocimiento al esfuerzo, al compromiso, al trabajo, a la espera pero fundamentalmente a la confianza, a la palabra», aseguró.

Luego, Martínez agradeció al gobernador Quintela «por esta gran oportunidad de consolidar una familia educativa que sea reconocida, valorada y fundamentalmente abrazada con una realidad diferente». «Es un día de un grato compromiso cumplido de este Gobierno con un sistema educativo que nos permite soñar con una realidad diferente, que nos permite tener un presente diferente pero también soñar un futuro que nos merecemos como riojanos y riojanas», añadió.

El Ministro dijo además que «hoy parece cotidiano hablar de un pase a planta pero esto no es casualidad». «Esto se da porque hay una decisión concreta y efectiva de un Gobierno provincial y de un fuerte respaldo del Gobierno nacional. Dentro de pocos días hay que decidir qué queremos para la provincia, para nosotros y qué queremos para nuestras familias», señaló en alusión a las elecciones PASO del próximo domingo.

Por su parte, Violeta Del Valle Núñez, una de las personas que recibió el pase a planta expresó su agradecimiento al Gobierno por esta mejora sustancial en su condición laboral. «Esto es un sueño hecho realidad. En mi caso esperé esto 15 años y todavía hay muchos compañeros que lo están esperando. Y a seguir cumpliendo», señaló.