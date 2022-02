Riojano prepara su primera salida de la provincia

Send an email

Luego del entrenamiento de este sábado, el Club Atlético Riojano, planifica su viaje hacia San Juan, para enfrentar por la 4ta fecha de la Liga Nacional de Básquet a Revolución San Juan. Confianza y optimismo en el “rojo” ante este nuevo enfrentamiento. Listado de los convocados a viajar.

Fue una semana intensa en el trabajo para Riojano, porque lejos de relajarse ante el muy buen partido que realizó ante Hindú de Catamarca; no dejaron de pensar en el próximo rival, para este fin de semana; sabiendo que Revolución cuenta con jugadores muy dúctil y que está herido por no haber podido ganar en el torneo. Por eso se analizó el juego de su oponente, cosa habitual en todos los equipos; sino que no se bajó la intensidad del trabajo físico y de relajación, pensando hacer también en San juan, un buen trabajo.

Si bien es cierto que los números que se dieron ante Hindú, no se repiten inmediatamente, pero sirve de base para lograr lo más cercano posible a lo obtenido. Recordemos que ante Hindú, se logró un 73% en dobles (30/41), un 47% en triples (14/30) y un 91% en simples (20/22) con 58 rebotes. Riojano viaja confiado en su juego y en el rendimiento individual de cada uno del plantel.

La delegación se instalará en San Juan a la espera de Revolución y es muy probable que, de un acuerdo entre las dos instituciones; se juegue un 3×3 antes del partido por la Liga, que está previsto para las 20,30 de este domingo en las instalaciones del Club Atlético Urquiza y será arbitrado por Sebastián Mellado y Franco Luna.

El técnico Diego Vega, citó para viajar hacia San juan a: Cristian Verón, Nicolás Martínez Grifa, Dante De la Vega, Gonzalo Zagert, Hugo Mercado, Agustín Suarez, Valentín Carrizo, Valentino Gómez, Eduardo Yaryura, Agustín Germano y Santiago Agüero. Acompañan a Vega, Julio Páez como su asistente y el profesor Andrés Cervenick. El Jefe de equipo es Horacio Narváez.

Los próximos encuentros del “rojo”, serán el 3 de marzo de local ante Montmartre de Catamarca; el 6 de marzo ante Facundo, también en su micro estadio y queda sin fecha el partido que debe disputar ante GEPU por la 5ta fecha, aquí en La Rioja.

