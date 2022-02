Riojano se prepara y piensa en Rioja Jrs. Básquet

Send an email

Este sábado desde las 22 en su micro estadio, Riojano hará de visitante ante Rioja Jrs. Básquet, por la segunda fecha de la Liga Federal en su División Cuyo. Cristian Verón uno de sus referentes se refirió a este presente del “decano”.

Es una Liga Federal muy dura, donde los equipos se han armado muy bien y habrá que trabajar cada partido intensamente para quedarnos con el juego.

Después del triunfo en la apertura, Verón dijo que, sabemos que el rival, Rioja Jrs, viene trabajando muy fuerte y tiene la base del torneo local y del anterior Federal, juegan muy bien el básquet, tienen un gran técnico; pero nosotros trabajamos bien durante toda la semana para este partido, así que vamos con muy buenas expectativas.

Pero somos un grupo que viene trabajando hace un tiempo junto, por suerte nos fue muy bien el año pasado, no nos pudimos consolidad en el final, perdimos dos partidos en toda la temporada, lastimosamente fue contra Amancay, otro equipo duro que está participando en este Federal. Sabemos que es muy difícil, pero estamos trabajando para eso.

Riojano en el Federal

El Federal pasado lo afrontamos como para participar, para ver qué pasaba, pero hoy tenemos un equipo para salir a buscar los juegos y no esperar mucho de lo que hace el rival. Espero que no nos juegue en contra, tampoco jugar con la presión porque somos un equipo nuevo, hace dos años que estamos en la Liga y por suerte se están haciendo bien las cosas adentro y fuera de la cancha

Sabemos que tenemos que salir a la ruta ahora hacia Catamarca, San juan y San Luis. El año pasado salimos a un solo destino, Jáchal en San Juan y después en la final a Salta. Al haber varios equipos riojanos, nos permite no viajar tanto, especialmente en mi caso que tengo otro “laburo” y ayuda a todos los chicos que tienen otros compromisos y eso no nos altera a nosotros en la parte del juego, pero creo que va a ser una Liga muy larga, muy competitiva y muy difícil para afrontarla

En lo personal

Ahora estoy trabajando un poquito mejor, lógicamente me cuesta retomar el ritmo, porque no estoy entrenando como un jugador profesional, es decir al 100% como lo hacía antes; así que me está costando el doble, acomodando algunas cosas en lo laboral, para poder jugar en algo que yo más quiero que es el Básquet. Vamos a ver que sale este año, pero estoy predispuesto para el trabajo de Diego (el técnico) y el Profe, para mejorar.

A los hinchas

Que crean en este grupo, que se está trabajando muy duro para lograr el objetivo, que nos sigan apoyando, esto es básquet, es muy difícil, los otros equipos también juegan, pero si nosotros sentimos el apoyo de la gente, seguro las cosas van a salir más fáciles.

