Rocío Oliva contundente sobre su experiencia con Diego en Dubai

La periodista recordó sus días en el exterior cuando acompañaba al Diez.

A pesar de que su separación de Diego Maradona ya lleva más de un año y de que se encuentra en una nueva relación, cada vez que va a algún programa, a Rocío Oliva le consultan por su vínculo con el Diez.

Y en su visita a Pampita Online, la periodista habló sobre su experiencia en Dubai cuando acompañaba a Diego. «Estábamos como siempre solos. Se iban las empleadas y nos quedábamos solos. Jugábamos al fútbol, al paddle, ya no sabíamos a qué más jugar y había días que no nos queríamos ni ver ya», expresó contundente.

«Lo acompañaba al entrenamiento y eso me gustaba. Al compartir esta pasión del fútbol, se me hacía muy fácil el día a día con él. Fue una linda experiencia. Lo veo como algo positivo. Pude viajar, crecer, vivir otras culturas, nutrir de un montón de cosas, aprender. Aprendés otros idiomas y cómo se maneja la gente en otro país, además de que el tema de la seguridad allá es una cosa excelente, y también me hice amigas», agregó.

Rocío reflexionó sobre esos días y aseguró que no se arrepiente: «A veces, uno por amor hace esas cosas de acompañar y dejar algunas cosas de lado. Yo siento que lo hice por amor y no me arrepiento tampoco. Aprendí mucho, viví 6 años afuera donde aprendí muchas cosas que quizás acá en la Argentina no las hubiese aprendido. Cosas de cultura, de relacionarte con otras personas, idiomas, viajar, conocer. Así que lo tomo como algo que me nutrió a mí como mujer más que nada». /Pronto