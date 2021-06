Rodrigo Lussich reveló un picante dato de Cabak y su renuncia a Polémica

Send an email

El conductor de Intrusos fue al hueso y sacó a relucir un concepto que vibra en América sobre el exmodelo.

Horacio Cabak vive meses turbulentos, llenos de sacudones, de vaivenes. A los coletazos de su controversial crisis matrimonial, con acusaciones de infidelidad, ahora le sumó una renuncia extraña a Polémica en el bar.

Esta semana, el exmodelo saltó a Twitter para entregar una comunicación oficial muy escueta, en la que solo atinó a escribir: «Adiós, Polémica en el bar. Gracias por todo». Aunque esta decisión encerraba mucho más.

En esa línea de hurgar en otras aristas de la salida de Cabak del ciclo, Gustavo Sofovich declaró: “Se suicidó Horacio en Polémica en el bar, esa es la realidad. Él no puede venir y decir cuando quiere volver y cuando no, cuando quiere hablar de un tema y cuando no, cuando se quiere sentar con un compañero y cuando no”.

Como si todo este revuelo fuese poco, Rodrigo Lussich prendió la mecha de una bomba, de una información muy picante respecto a Cabak. En una entrevista con Polino auténtico, el programa de Marcelo Polino en Radio Mitre, el conductor de Intrusos lanzó un dato revelador.

El animador compartió una interna tremenda que acontece en América: “Ellos estaban incómodos con él, les rompía los huevos todos los días para que no digan una cosa o la otra. Él creyó que con una cautelar arreglaba todo, pero la verdad es que no lo quiere nadie, y si bien no se puede hablar de ese tema, sí se pueden hablar de otros”.

Para terminar, Lussich tiró munición pesada: “Como no lo quiere nadie, siempre alguien le caía, es imposible. No es un tipo querido. No hablan muy bien de él, estuvo a la mañana conduciendo, y más allá del problema que tuvo con Jujuy, otras personas tampoco hablan bien. Es un tipo muy difícil, es una persona rara”. /Paparazzi

