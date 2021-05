“Romance” bomba: qué pasa entre Laurita Fernández y Cachete Sierra

Send an email

El conductor de Los Ángeles de la Mañana respondió con picardía a las preguntas de sus seguidores que se interesaron en la relación entre la bailarina y el actor.

Dentro de los ambientes laborales, y especialmente en el mundo del espectáculo, se suelen crear algunas relaciones pasajeras como así también otras que se mantienen a lo largo del tiempo.

Amistades, peleas, enemigos, romances, parejas fugaces y compañerismo son algunas de las cosas que se ven a diario en la televisión argentina y que en algunas oportunidades traspasa la pantalla y se transforma en una especie de novela para los espectadores.

En esta oportunidad, salió a flote nuevamente un rumor pasajero que había quedado estancado el año pasado, el cual aseguraba que entre Laurita Fernández y Cachete Sierra existía algo de química, que no pasó a mayores porque la bailarina se encontraba en pareja con Nicolás Cabré.

Aquellos piropos por parte de Agustín surgieron cuando él aseguró que, por entonces la conductora del Cantando 2020 -ciclo en el que él participaba y se coronó campeón-, le parecía “una mujer hermosa”, y abrió la puerta a una posible cita en un futuro cercano.

Sin embargo, en aquel entonces, fue la mismísima Laurita quien puso un freno de mano y aclaró que había retomado su vínculo con Cabré, por lo que no se encontraba disponible para comenzar nada nuevo.

Asimismo, en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana, Sierra respetó la decisión de Fernández pero no bajó los brazos: “Me parece una mujer divina y ahora sabemos que está en una relación, no nos vamos a poner en ese lugar… No es el momento, pero uno nunca pierde las esperanzas. Hay que ser respetuosos y estar al pie del cañón».

Y aunque el tiempo pasó, y aquel deseo de Cachete quedó en la nebulosa, ahora Laurita confirmó su separación con Nicolás y parecería ser que el actor decidió volver por todo.

Tal es así, que fue Ángel de Brito quien habilitó su bloque de preguntas para que sus seguidores le consulten sobre lo que quisieran, y una de aquellas dudas, además de las muchas que recibió sobre La Academia, estaba apuntada a esta posible relación.

LA PICANTE RESPUESTA DE ÁNGEL DE BRITO SOBRE EL VÍNCULO ENTRE LAURITA FERNÁNDEZ Y CACHETE SIERRA

«¿Hay algo entre Laurita y Cachete?», fue la consulta que recibió el conductor de Los Ángeles de la Mañana. Y sugerente y directo, de Brito respondió: “Tensión”.

No obstante, lejos de haberse mostrado enojados o mantener una tensión de pelea, los protagonistas siempre profesaron buena onda en sus encuentros por lo que el periodista dejó entrever que podría haber algo más en un futuro. /Paparazzi

