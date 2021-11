Ruggeri defenestró a Riquelme: “se cree que es el dueño del club”

Oscar Ruggeri aseguró que Riquelme tiene que tener «humildad»

Este sábado, Boca Juniors encadenó su segunda derrota consecutiva tras perder ante Gimnasia (LP) y, sobre todo, la imagen futbolística que dejó el equipo resultó preocupante. Enojado ante el presente del equipo, Juan Román Riquelme hizo bajar del micro a los jugadores tras el pésimo partido. El enojo del dirigente xeneize fue cuestionado en el ambiente futbolístico por exponer al plantel ante las cámaras. Y por supuesto, Oscar Ruggeri, desde “F90?, le apuntó directo a Riquelme y aseguró que lo “defraudó como persona”.

“Menos mal que no fuimos compañeros. Gracias a dios que no fuimos compañeros. No me gusta tener un compañero así”, dijo Ruggeri, quien ya en el pase de programas con “F12? se mostró muy crítico con la dirigencia del club de La Ribera. “Lo que hicieron es una locura. No me bajen del micro. Es una vergüenza lo que hacen”, añadió el “Cabezón”. Sin medias tintas, el exdefensor se dirigió con duras palabras a los miembros del Consejo de fútbol: “Siguen siendo jugadores de fútbol. Déjense de romper las pelot…”.

Sobre Riquelme en particular, Ruggeri indicó que no lo “representa” la actitud del dirigente y dudó de las palabras del periodista Leo Paradizo, quien consideró que Riquelme es “inteligente”. En ese sentido, el exjugador lo desestimó y dijo: “Riquelme no es inteligente. Inteligente es Francescoli”, los diferenció.

A su vez, les pidió a los exjugadores que ahora trabajan en la institución xeneize que “no figuren más” porque “el club están por encima de todos”. En esa línea, lanzó una dura acusación contra sus colegas: “Se creen que son los dueños del club”. Al mismo tiempo, opinó que Román hizo bajar a los jugadores del micro “a propósito” y “con intención”. Y no dudó en calificar su gesto como “un papelón”. Asimismo, se permitió dudar de las palabras del dirigente, que aseguró que en el vestuario, los había felicitado a los futbolistas por su buen rendimiento. Y añadió: “Si los felicitó, diez veces papelón. Si lo haces bajar del micro, por lo menos, cagal.. a ped..”.

Por otra parte, el campeón del mundo en México 86? aclaró que, de haber estado en el lugar de los jugadores de Boca, no se hubiera bajado del micro. “No se hacen esas cosas”, agregó. En caso de querer hablar con los jugadores, Ruggeri estimó que la cita debe hacerse en otro momento y lugar: “Hizo un papelón este chico”.

Por otro lado, dijo que Román debería “darle poder al técnico” y al capitán”, y cruzó a Bermúdez por no advertirle a Riquelme que su accionar iba a tener este impacto. “No se puede manejar un club grande de esta manera. Discúlpenme los del Consejo porque les digo la verdad”, agregó. Además, sentenció que Riquelme no se quiere “bajar de allá arriba” y “ponerse ahí tranquilito, humilde”. “Con lo grande que es, si fuera humilde, sería diez mil veces más allá arriba. Tienen un ego tan grande que no lo entiendo”, concluyó. /La Nación

