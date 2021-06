Salud: Gira de trabajo en el Departamento Famatina

En el marco de la gira por el Departamento Famatina, el Gobierno de la Provincia a través de autoridades del Ministerio de Salud. realizó la entrega de un ecógrafo para el Hospital Ramón Carrillo y visitó las instalaciones donde funciona el área de internación de pacientes covid.

El ministro de Salud Juan Carlos Vergara, junto al intendente Alberto Godoy, el viceintendente Santiago Mercado, el diputado Ismael Bordagaray y el gerente de Delegaciones de la Superintendencia de Salud, Daniel Spadonne, visitaron el Hospital Ramón Carrillo en la cabecera departamental, donde entregaron un ecógrafo para la institución. Posteriormente constataron el avance de la campaña de vacunación en el departamento.

Respecto a la visita de las autoridades nacionales y provinciales al Hospital, la directora del nosocomio de Famatina, Dra. Romina Llerena, expresó su agradecimiento «porque pudieron constatar la realidad del hospital Distrital de Famatina, ver cómo se trabaja y cómo avanzamos y llevamos adelante el manejo de pacientes covid, como así también el mejoramiento en las áreas respiratorias, de internación, hisopados y la aplicación de los programas nacionales y provinciales en nuestro nosocomio».

Seguidamente, agradeció al ministro la entrega del ecógrafo, lo que evitará las derivaciones y el traslado de pacientes internados brindándoles aquí una asistencia directa. Sumado a esto la médica agradeció la gestión del ministro y al gobernador Ricardo Quintela por el paso a planta de empleados que eran precarizados.

Por su parte, Daniel Spadonne, gerente de Delegaciones de la Superintendencia de Salud, explicó que vinimos a firmar un convenio con el Ministerio de Salud, con el Dr. Juan Carlos Vergara, quien está en representación de la Provincia, en el marco de la descentralización que la Superintendencia planifica para que mayor cantidad de ciudadanos puedan acceder a la Superintendencia en cuanto a los reclamos y demás. En este sentido, agradeció al ministro la posibilidad de recorrer y conocer la realidad y el compromiso de cada uno de los actores de la salud.

«Detrás de todo este sistema, lo que uno ve, la cara visible, hay un montón de gente que es la cara invisible de todo un sistema que se movilizó para la pandemia y me parece que sin esas personas no hubiera sido posible. Más allá que uno ve todos los días en la trinchera a los médicos, a quienes, por supuesto agradecemos, agradecemos a los enfermeros, agradecemos al personal administrativo. Recién me contaban que para llegar hasta acá el personal de bomberos y la policía abría el camino, porque el tema de la vacuna es muy complejo para mantenerla refrigerada. Es un trabajo que lo ve como que es vacuna nada más, pero no, es poner la cabeza de los mejores funcionarios y de quien está abajo y quien está arriba con el mismo criterio de poder resolver una situación que nadie sabía cómo manejarla. Y por suerte la estamos manejando bien, porque ha pasado en todo el mundo, ahora tenemos vacunas», expresó.

Participaron también de la jornada de trabajo el delegado de La Rioja Pedro Baldo, los subsecretarios de Emergencia Gonzalo Calvo y de Atención Primaria de la Salid Adolfo Vega, y la jefa del Vacunatorio Silvia De Donatis.

Share this: Twitter

Facebook