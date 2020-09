Salud pide colaboración a sociedad para la búsqueda activa de casos de Covid-19 en los barrios

Send an email

Más de 150 agentes sanitarios visitan domicilios de todos los barrios de la Ciudad en la búsqueda activa de personas con síntomas compatibles con la enfermedad. El objetivo es la detección temprana de personas enfermas de Covid-19 para frenar los contagios. Además, desde la cartera de Salud se refirieron a la circulación de un audio en redes sociales y nuevamente se solicitó a la comunidad informarse por los canales oficiales.

El doctor Adolfo Vega, subsecretario de Atención Primaria de la Salud explicó que “los equipos de salud de los centros primarios tenemos varios perfiles, en este caso, los agentes sanitarios, que siempre realizaron búsqueda activa visitando los domicilios, en controles de embarazo, o niños cuando faltan a control, fueron destinados por el transcurso de dos semanas a la búsqueda activa de personas con síntomas respiratorios”.

Vega indicó que “a cada Centro de Salud le corresponde un área de la ciudad, esa área está dividida en sectores y cada sector tiene su agente sanitario. En este caso todos al unísono van a salir a visitar estos sectores cubriendo toda su extensión”, explicó Vega.

En tanto que “vamos a tratar de ir a todas las casas, para lo cual necesitamos la colaboración de las personas, nosotros vamos cumpliendo un protocolo que tiene que ver no tan solo con la vestimenta, sino también que no podemos ingresar al domicilio, tenemos que mantener más de dos metros de distancia con la persona que estamos entrevistando, la persona que sale a recibirnos debe tener barbijo, es una entrevista sencilla y rápida que no va a demorar más de cinco minutos, donde se pregunta la posibilidad de la existencia alguna persona de la familia con síntomas respiratorios o con algunos síntomas que puedan llevarnos a la sospecha para iniciar la cascada de diagnóstico, seguimiento y tratamiento del Covid”.

Ante esto “nosotros consideramos desde atención primaria que esta opción de proteger a las personas sanas, y de detectar temprano a las personas enfermas que reciban su tratamiento y el aislamiento adentro del domicilio son las cuestiones que van a frenar este brote”.

Cabe destacar que esta búsqueda se está haciendo en varios puntos, vamos hacer revisitas, y hemos detectado que hubo personas que tuvieron síntomas y no habían consultado, entonces vamos con un mensaje preventivo, pero principalmente vamos a detectar”.

“Nosotros tenemos varios escenarios como plazas hoteleras para aislar a las personas, porque ante un mínimo resfrió actuamos”, pero es importante saber que “hay algo más importante que el hisopado, que es aislarse si tengo síntoma, perdida del gusto olfato, fiebre, dolor de garganta o tos, con estos síntomas no se puede circular, entonces es necesario solicitar la ayuda para una consulta”, expresó el doctor Vega.

El funcionario manifestó que con este trabajo “creemos que es la forma que vamos a cortar la cadena de contagio, necesitamos que la gente colabore y sea solidaria, queremos ir con un mensaje de salud, no queremos que se sientan mal”. Los horarios de las visitas son de 8 a 13 y de 15 a 18 en todos los barrios de la capital.

Finalmente Vega aclaró la información que se viralizó en redes sociales a través de un audio de WhatsApp, al respecto remarcó que “fue un audio de una trabajadora del sistema de salud que envió a sus familiares y se viralizó rápidamente”, además pidió a la sociedad “informarse por medios oficiales, ya sea por las redes Sociales del Gobierno como del Ministerio de Salud para evitar malos entendidos y que la gente tenga información clara y certera sobre el tema en discusión”.