Salud: “Presentaron el plan Provincial de Salud Bucal”

Con una fuerte apuesta para mejorar la atención en el primer nivel, este martes el Ministro de Salud Juan Carlos Vergara presentó el plan de prevención en salud bucodental. El mismo tiene como ejes mejorar el acceso a la consulta, garantizar una atención de calidad, confeccionar una red de profesionales que abarque todos los distritos; con la disponibilidad de equipamientos, capacitación para el recurso humano, telemedicina, entre otros.

La exposición estuvo a cargo del director de General de Odontología, Julio Reynoso y los odontólogos Joao Martínez, Coordinador del triage del Hospital Virgen María de Fátima; Analía Lasso, referente de odontología del programa Crecer Sanos y PROSANE; junto al odontólogo del centro primario de “La Cañada”, Javier Collazo. Además, acompañaron la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Marcia Ticac, el secretario de Atención a la Salud, Gonzalo Calvo, subsecretarios, Coordinadores y demás funcionarios de la cartera de Salud.

En el acto, el ministro Vergara dijo que el plan tomará como punto de partida la capital, con sus 23 centros de salud, para luego ir extendiéndose a los efectores del interior. “Para lo que se hizo un trabajo de reordenamiento, de reestructuración del área, que tiene como finalidad cambiar el modelo de atención en odontología y enfocarlo en el primer nivel de atención. Que vendría a ser hacia a la promoción, hacia la prevención de las enfermedades bucales.

Asimismo, el ministro agregó que el plan está orientado a integrar la atención. “Que sea una atención completa para nuestros pacientes, ya que nuestros odontólogos forman parte de los equipos de salud y son fundamentales en el mismo. Porque trabajan muchísimo en patologías que tienen que ver, o que están asociadas con otras patologías y que realmente necesitamos atenderlas”.

Otro de los puntos que detalló Vergara es que se trabajará en conjunto con la Universidad Nacional de La Rioja, para la formación de nuevos odontólogos. “Dado que nuestra Universidad tiene la carrera de odontología, para que en la formación de pregrado de nuestros futuros profesionales tengan está orientación”.

Mientras que en relación el director Julio Reynoso apuntó que este plan representa un reordenamiento de la atención que se brindará en los distintos efectores. “En este caso se hizo la presentación de lo que se va a desarrollar en el primer nivel, para lo cual se conformó un equipo técnico con colegas y amigos, para diseñar el mejoramiento de la atención primaria”.

Parte de ese equipo es el odontólogo Joao Martínez, quien manifestó “tenemos todo distribuido en la ciudad y no estábamos haciendo el primer nivel correctamente. Entonces esta propuesta pretende llevar el primer nivel poniéndolo en alto, lo que no significa que no se van a hacer las otras prestaciones, sino trabajar con la comunidad de forma mucho más abierto”.

Mientras que, a su turno, la odontóloga Analía Lasso destacó que se llevó a cabo análisis previo de situación para analizar las fortalezas y debilidades del sector. Donde se identificó que era sumamente necesario articular acciones con los estudiantes de odontología, buscando fortalecer el trabajo en terreno. “Y eso es lo queremos cambiar, mediante convenios a través de la articulación y trabajo poder re direccionar la odontología hacia la atención primaria. Porque podemos fortalecer el tercer nivel de atención para hacer rehabilitación, para hacer tratamientos, pero si nosotros no hacemos el primer nivel vamos a estar fallando y tener cada vez más pacientes jóvenes desdentados, que necesitan prótesis, que necesitan otro tipo de tratamientos que son mucho más costosos y difíciles de realizar”.

