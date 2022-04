Se casaron Lanata y Elba Marcovecchio: “Quiero estar con ella siempre”

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, en su casamiento. Foto Juano Tesone /Clarín

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio son marido y mujer. Tras su boda, el periodista conversó con Nelson Castro y al aire de El Corresponsal (TN), se mostró feliz por la unión civil y la ceremonia religiosa. “Me caso porque nos encontramos y porque quiero estar con ella siempre”, expresó.

El periodista señaló que “muchas veces no se trata de buscar el amor sino que uno encuentra por azar”: “Me encontré con Elba. Creo en Dios, pero no soy católico practicante, pero ella sí y decidimos casarnos”.

Por su parte, la novia se mostró muy emocionada: “Casarse es un proyecto de vida, es elegirse para el resto de la vida. Jorge apareció en mi vida y desde ese instante fui más feliz y es lo que quiero para el resto de mis días”.

Lanata y Marcovecchio tienen dos hijos cada uno. Consultados acerca de las reacciones al enterarse de que se iban a casar, ambos coincidieron en que fueron muy buenas.

La abogada señaló que los chicos quisieron participar: “Los míos estaban felices. Valentino le entregó los anillos a Jorge y Allegra es un poco más tímida y le dio un poco de verguenza, pero ellos están felices porque lo aman a Jorge”. “En mi caso tengo a Bárbara y a Lola y estaban muy felices”, aseguró el periodista.

Los recién casados hablaron con la prensa y expresaron su felicidad (Ramiro Souto)

Los recién casados hablaron con la prensa y expresaron su felicidad (Ramiro Souto)

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio son marido y mujer: la intimidad de la boda

Este sábado Jorge Lanata y Elba Marcovecchio dieron el ‘sí’ en una ceremonia para 120 personas en Exaltación de la Cruz. Entre los presentes se destacaron figuras del espectáculo, el periodismo, la música y la política.

A partir de las 19 comenzaron a llegar los primeros invitados: Yanina Latorre, Chano Charpentier, Luciana Geuna, Diego Leuco, Mauricio Macri, Marina Calabró, Rodolfo Barili, Maru Duffard, Mariana Fabbiani, Nicolás Wiñazki y Martín Tetaz, entre otros.

La hija de Jorge Lanata opinó del casamiento con Elba Marcovecchio: “Fui la primera en saberlo”

Entre los primeros invitados en llegar al lugar se destacaron Sara Stewart Brown, la expareja de Jorge Lanata, junto a Lola, la hija que tienen en común.

El posteo de Lola Lanata dedicado a su papá:

El posteo de Lola Lanata dedicado a su papá: «Sos el más lindo del mundo». (Foto: Captura Instagram /lolitalanata)

Al ser consultada sobre el casamiento, la joven reveló: “Fui la primera en saberlo”. “Para mí es algo re bueno. No me lo esperaba”, se sinceró en diálogo con TN. Y señaló: “Me lo contó y me preguntó qué me parecía. Yo le dije que si eso era lo que tenía ganas de hacer, que lo hiciera, que yo lo iba a apoyar en su decisión”.

Por su parte, Stewart Brown se mostró feliz por los novios con quienes destacó que tiene una excelente relación. “Somos una familia que comemos cada tanto todos juntos, somos súper unidos”, sostuvo.

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...