Se conoció un dato revelador sobre el futuro de Mirtha Legrand

Marina Calabró tiró sobre la mesa los pros y las contras de las dos chances más claras para la reina madre de la televisión argentina.

La historia marca que una de las grandes figuras de la televisión argentina es Mirtha Legrand. Con el paso de los años, lejos de querer alejarse, pide pantalla. Y cuando todo hacía creer que iba a ser parte de la grilla de Eltrece, aún no está cerrado. Hay detalles menores, pero que no dejan de de ser una piedrita en el zapato.

El canal del socito, desea seguir como hasta ahora, como se cerró el año pasado, pero con más participación de Legrand. Pero Nacho Viale no estaría muy de acuerdo. El productor estaría buscando desembarcar con el proyecto de su abuela, pero quiere instalar otro para su hermana, Juana Viale.

¿Es factible? Ya le habrían avisado que no hay lugar en la grilla para sumar un programa más. De nuevo la propuesta de que siguen como hasta ahora, o nada. No hay que pasar por alto que dentro de la institución la relación con Nacho no es la mejor, que está tirante. Entre otras cosas, todavía no le perdonan las quejas públicas por el mal servicio de Fibertel (propiedad del Grupo Clarín).

Ante esto, la posibilidad de que desembarque en América está latente. Según informó Marina Calabró en Radio Mitre, el canal la quiere, pero con los nuevos desembarcos, como LAM, por ejemplo, se quedaron sin presupuesto. Ante esto, el ofrecimiento para que haga un programa mensual, una especie de especiales con sus clásicos almuerzos.

Por otro lado, agregó que en esta propuesta no está contemplada Juana. Que de hacerse ese proyecto sería con Mirtha o nada. Así las cosas, la pelota la va a tener Storylab, la productora de Nacho Viale. /Pronto

