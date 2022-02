Se incorporará una nueva opción de pago del impuesto inmobiliario para los vecinos de Capital

Send an email

Por inquietud de los vecinos contribuyentes de Capital y ante la necesidad de contar en sus domicilios con el cedulón para el pago de impuesto Inmobiliario, este año se incluirá al pie de la boleta de energía eléctrica, cada cuota mes a mes para el pago del impuesto, el cual será voluntario.

El secretario de Hacienda, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, Fabián Blanco, resumió esta nueva modalidad para el año 2022. Según indicó este miércoles el funcionario, la idea es “poder llegar a todos y cada uno de los ciudadanos con el cedulón”.

“Es un reclamo que se tiene desde siempre –admitió Blanco- y no se ha podido dar cumplimiento aún. Muchas veces la gente no abona porque no le llega el cedulón del impuesto inmobiliario. Entonces, hemos hablado y generado un convenio con EDELaR y Aguas Riojanas por medio del Ministerio de Agua y Energía donde también intervino la Dirección General de Catastro y la Dirección de Ingresos Provinciales, que nos va a permitir llegar a todos y cada uno de los ciudadanos con este impuesto inmobiliario en la boleta”.

Dicho impuesto inmobiliario se podrá encontrar en la boleta de energía eléctrica, al pie, y troquelado para su pago voluntario. “Lo importante, es que nos permitiría llegar a todos y generar una campaña de concientización para el pago del impuesto”, estimó el funcionario.

Aplicación

Su aplicación sería a partir del primer vencimiento, es decir, en el mes de marzo. Destacó el secretario de Hacienda que “esta modalidad permitiría también un ahorro en la emisión y distribución de las boletas (antes se hacía cargo la Dirección General de Ingresos Provinciales)”.

Para Blanco, la expectativa en la reacción del contribuyente ante esta modalidad de cobro, “será positiva”. Recordó el funcionario que algo similar sucedió con la empresa Aguas Riojanas ya que padecía un “muy bajo porcentaje en la adhesión de pago” y al colocarlo en la boleta de la Luz, “fue una bisagra fundamental para que tenga la recaudación que tiene hoy”.

En consecuencia, cree que de esta forma se “logrará el mismo efecto” –aunque recordó que “es voluntario, no obligatorio”- y por otra parte, advirtió Blanco que los montos “no incidirán sustancialmente en los bolsillos del contribuyente. Además, no involucrará futuras ejecuciones fiscales”, indicó el funcionario.

Sobre el tema de las “ejecuciones fiscales”, recordó Fabián Blanco que “está vigente y que la DGIP va a intimar en su momento y cuando (la deuda) corresponda a varios períodos fiscales”.

En función de esta demanda que tuvieron los vecinos, “se logró este convenio que se va a poner en práctica y que, además, la DGIP va a ofrecer un abanico de posibilidades en cuanto a las formas y condiciones para pagar”, explicó Blanco. Entre otros mencionó: débito automático, cesión de haberes, etc. entonces, “cada uno de aquellos que tengan voluntad, podrán hacerlo y, además, con descuento, aun pagando en cuotas”.

A juicio de Blanco, hay un nivel bajo –cerca del 22% del cumplimiento de la deuda exigible- La idea –agregó Blanco- “es que podamos generar un salto importante en el universo de contribuyentes”. Al mismo tiempo consideró valioso desarrollar “conciencia tributaria a partir de esta concientización y de la importancia de que el ciudadano asuma este compromiso cívico”.

Al final, “el objetivo es que el Estado, pueda devolver con servicios, lo que los ciudadanos pagan con sus impuestos”, describió el Secretario de Hacienda. Y en esta idea, resumió que “lo que se recauda, vuelve en obras que benefician directa e indirectamente al ciudadano de la Capital y de los demás Departamentos”. Al respecto, el Secretario de Hacienda adelantó que igual modalidad se comenzará a aplicar en el resto de los Departamentos de la provincia. Se comenzará con relevamientos en Chilecito, Chamical y Arauco.

Descuentos por cesión de haberes

Por otra parte, adelantó Blanco que iniciarán “una campaña donde la DGIP va a ir por cada oficina de la Administración Pública a comentarles sobre esta iniciativa a través de charlas de concientización tributaria, acerca de la importancia de cumplir con estas obligaciones”.

No habrá moratorias

En este sentido, el secretario Fabián Blanco aseguró que “no se ha hablado de moratorias, pero sí de presentaciones espontáneas que permitan gozar de los beneficios por pago al contado, lo que genera importantes descuentos”. Blanco sugirió a la ciudadanía “que asuma su compromiso cívico con los impuestos inmobiliarios”.

Vencimientos del impuesto inmobiliario año 2022

Según se adelantó desde la DGIP, el próximo 25 de marzo vence la primera, de las 10 cuotas que tendrá este año el impuesto inmobiliario. En esa misma fecha, vence, además, el Pago Anual de contado con el importante descuento del 20% y el pago semestral con el descuento del 10%. De ese modo, hasta el día 11 de abril podrán incluirlo en cesión de haberes o débito automático, en hasta 8 cuotas y con el importante descuento del 20%.

Medios de pago

Se informó también que se encuentran habilitados los siguientes medios de pago: a través de home banking por Red Link, Pago mis Cuentas e Interbanking. Cajas Banco Rioja SAU, Pago Fácil, Mercado Pago, Rapipago, Cobro Exprés y Riojita.

