Se lanzó «Volvé a estudiar» para que titulares de Potenciar Trabajo tengan más y mejores oportunidades

Con la presencia del gobernador Ricardo Quintela se lanzó este lunes el programa «Volvé a Estudiar», destinado a titulares del programa nacional Potenciar Trabajo puedan completar sus estudios.

Del lanzamiento del programa que se realizó en el comedor estudiantil, también estuvieron presentes el candidato a intendente, Armando Molina; y las candidatas a vicegobernadora y vice intendenta, Teresita Madera y Mónica Díaz D’Albano, respectivamente.

En la oportunidad, Quintela felicitó a los titulares de Potenciar Trabajo «por la decisión que tomaron de completar sus estudios». «Ustedes están asumiendo esta tremenda decisión que les va a significar esfuerzos, sacrificios y un compromiso con ustedes, con su familia y con toda la sociedad riojana», les dijo el mandatario a quienes se sumarán al programa «Volvé a la Escuela». «Es importante la esencia y el concepto de lo que significa la posibilidad de la terminalidad educativa para muchos hermanos y hermanas de la provincia que por diversas circunstancias no pudieron terminar sus estudios primarios o secundarios. Nosotros los precisamos a todos», señaló.

Quintela sostuvo que «La Rioja es una provincia sufrida, difícil, con muchas carencias» y que ser parte de «Volvé a estudiar» les da a los titulares del Potenciar Trabajo «la posibilidad de que se aferren no solo por ustedes mismos sino para colaborar y contribuir con la provincia que los acoge porque los precisa».

El mandatario añadió que para el Gobierno Provincial el «compromiso es seguir trabajando fuertemente para que cada uno tenga la posibilidad de poder concretar la terminalidad educativa que les permita acceder a una calidad de vida mejor».

«Donde hay un problema social hay un Estado que debe estar presente para tratar de resolver esos problemas sociales. Nosotros entendemos que la justicia social y que las políticas sociales deben ser inclusivas», aseguró.

Asimismo sostuvo que «el Estado que no está presente en los conflictos sociales, en las dificultades que tiene nuestra gente, no es un Estado al cual nosotros adherimos». «No adherimos al Estado que plantea que el mercado es el que soluciona los problemas. No es posible que unos pocos ganen mucho y que muchos ganen poco. Esa es una desigualdad sobre la que tenemos que trabajar, en lo que se llama la distribución del ingreso y de la riqueza», expresó.

Por último, instó a quienes se sumarán al programa «Volvé a estudiar» a continuar siempre con sus estudios, a completar la primaria y la secundaria y buscar también un estudio terciario o universitario.

En tanto, Armando Molina dijo que «estamos en un proceso decisorio para la provincia, con muchos candidatos, pero todos tenemos una sola visión que es esta visión de una provincia grande, independiente, soberana».

Por su parte, el ministro de Educación Ariel Martínez manifestó: «Hoy tenemos que celebrar que hay una decisión y una elección de vida vinculada a la educación, al progreso, al desafío, a concretar anhelos, sueños e ilusiones. Este Estado, este Gobierno y este proyecto político pone todo a disposición, toda una institución educativa, con las modalidades, con la formación profesional para no solo desplegar la posibilidad del ascenso social a través del trabajo necesario sino también acompañada de crecimiento de estos sueños que concreta la educación», afirmó.

Por último, el ministro Menem destacó que desde el programa Potenciar Trabajo del Gobierno Nacional junto con el Gobierno Provincial brinda una herramienta más para poder superarse, generando inclusión e igualdad de oportunidades en la terminalidad educativa. «En La Rioja tenemos alrededor de 12.700 titulares del Potenciar Trabajo. De ese total hay 500 que no terminaron la Primaria y 1.000 que no terminaron la Secundaria, de esos 1.500 vamos a empezar a trabajar con 400 titulares del Potenciar Trabajo y lo haremos conjuntamente con el Ministerio de Educación para que puedan terminar el Nivel Primario y Secundario», señaló.

Menem dijo además que «tan estigmatizado están los programas sociales, ya que los tratan de planeros sin embargo, las y los titulares del Potenciar Trabajo quieren superarse día a día, buscan estudiar, dar el ejemplo a sus hijos, quieren terminar la escuela, trabajar y ganarse el sustento con su esfuerzo, su sacrificio y su empeño», concluyó.

Potenciar la educación

A través del programa «Volvé a estudiar» los titulares del programa Potenciar Trabajo podrán completar sus estudios de Nivel Primario y Secundario y podrán optar por cumplir su contraprestación participando en estos proyectos educativos.

Hay que recordar que el programa Potenciar Trabajo es un programa nacional de inclusión socio productiva y desarrollo social cuyo objetivo es contribuir a mejorar empleo, generando nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio productivos, socio comunitarios, socio laborales y como así también la terminalidad educativa.

