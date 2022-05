Se presentó el Proyecto de Formación Integral y Capacitación en Oficios para Jóvenes

El gobierno de la Provincia, conjuntamente con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Cooperativa de Trabajo Yanay, presentó el Proyecto de Formación Integral y Capacitación en Oficios para Jóvenes. El acto tuvo lugar este miércoles, en el Club San Vicente, y fue encabezado por el secretario de la Gobernación, Armando Molina.

En este contexto, Armando Molina manifestó que “este proyecto surge como iniciativa de la Cooperativa, una organización no gubernamental y del CFI, y se logra este curso de capacitación en oficios para jóvenes de hasta 25 años”.

Asimismo aseveró que “el gobernador Ricardo Quintela acompaña este proceso, y brinda a estos jóvenes una ayuda mensual para que puedan asistir a los cursos, y para que en tres meses puedan enfrentar la vida con una capacitación distinta”.

Señaló que “a la mayoría de estos jóvenes les falta terminar la secundaria, que es otro objetivo de este taller, terminar la secundaria y prepararse en un oficio”.

“De esta manera el Estado contiene a aquellas personas que fueron víctimas de un Estado ausente, Con esta acción venimos a reparar esa herida social que tienen muchas de las personas de nuestro pueblo para que tengan alternativas de una vida distinta”, indicó.

De igual modo reveló que “casi el 50 por ciento de estas personas tuvieron problemas con la justicia, y esta es una manera de incluirlos, basta de exclusiones, este es un gobierno que brega por la inclusión social”.

A su turno, el secretario de Relaciones con la Comunidad, Miguel Galeano, dijo que “el ser humano es el eje de la política de Ricardo Quintela, y viene a consagrar derechos, y esto que están generando hoy es algo que nadie se los va poder quitar porque es un oficio, es una herramienta válida para que transformen no tan solo su vida, sino la vida de los demás”.

“Este es un camino que no tiene retorno, es un camino que ha marcado Quintela junto con Armando Molina, y es la huella que debemos seguir los riojanos hacia la transformación, y a esta revolución permanente que significa el peronismo”, expresó.

De esta manera señaló que “hoy el adversario de Ricardo Quintela es el hambre, la injusticia, la exclusión, la falta de oportunidades, y esa lucha la da a través de estas compañeras y compañeros”.

Seguidamente, el director de Participación Ciudadana, Facundo Gaitan, dijo que “esta iniciativa hoy es posible gracias al CFI, a la Secretaría de la Gobernación, y a la Cooperativa que lleva adelante este proyecto”.

“No es casualidad que hoy estemos acá, no es casualidad que el Estado decida invertir en ustedes porque es una decisión política, y no es casualidad que uno de los talleres de oficio sea el textil cuando se están abriendo muchísimas fábricas en la provincia que crean oportunidades laborales”, manifestó.

Finalmente, la representante de la Cooperativa de Trabajo Yanay, Nancy Nardillo, señaló que “este es un trabajo coordinado con varias áreas del Estado, es un proyecto financiado a través del CFI, y la capacitación será en barbería, albañilería, pintura en obra, electricidad, marroquinería y textil”.

“Son 70 jóvenes, la mayoría de los chicos están desocupados, y la idea es que asistan a los talleres y tengan un ingreso mínimo para poder trasladarse o para cualquier otro tipo de gasto”, indicó.

En la ocasión también participaron la secretaria de Gestión Educativa, Zoraida Rodriguez; el director de Participación Ciudadana, Facundo Gaitán; la representante del CFI, Ana Seppi; y Nancy Nardillo de la Cooperativa Yan

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...