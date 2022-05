Se realizan importantes Obras Queridas para el tratamiento de efluentes cloacales en Malanzán, Tama y Chepes

En el marco de la ejecución del Plan Federal de Agua Potable y Saneamiento, el Gobierno de La Rioja ejecuta tres importantes obras en el interior provincial: la Construcción de Nexo Cloacal y Planta Depuradora de Efluentes Cloacales de Tama, en el Dpto. Ángel Vicente Peñaloza; el Nexo y Planta Compacta de efluentes cloacales de la localidad de Malanzán en el Dpto. Facundo Quiroga y la construcción de Planta de Tratamiento de líquidos cloacales en Chepes, en el Dpto. Rosario Vera Peñaloza.

Estas obras se gestionaron ante el Ministerio de Obras Publicas de la Nación mediante firma de convenio entre el gobernador Ricardo Quintela con el presidente de ENOHSA Enrique Cresto, durante la visita del presidente Alberto Fernández a esta provincia.

Al respecto, el ministro de Agua y Energía de la Provincia, Adolfo Scaglioni, expresó que “cada uno de estos tres lugares contaba con redes cloacales domiciliarias y no contaba con las plantas de tratamiento”. “Lo que nosotros logramos por pedido expreso del gobernador es buscar financiamiento para llevar adelante las plantas de tratamiento de los residuos sólidos cloacales porque no tenía sentido enterrar caños si no tenían solución de continuidad, ya que cuando alguien hace una conexión de cloacas la gente lo primero que hace es conectarse, pero al no tener donde salir la cloaca, se produce un desastre”, agregó.

El ministro especificó que hoy se están construyendo plantas de tratamiento en esos tres lugares, pero “la de Chepes es una planta de tratamiento con lagunas; las que están en Malanzán y en Tama son compactas, por lo tanto, son distintas las formas de trabajar y de administrar después”.

Scaglioni, además, resaltó que estas obras le permitirán a la comunidad tener una sanidad como corresponde. “Esa es la importancia que tienen estas tres grandes obras que está llevando adelante el Gobierno de la Provincia, porque ya tenían saturados los pozos negros, siempre terminan colapsados y no hay forma de solucionarlo, pero en el caso de Tama, que tiene las napas muy arriba, se contaminan cuando colapsan los pozos, por lo tanto, se tomó la decisión de llevar adelante esto que estamos haciendo con el gobierno”.

Impacto positivo en materia sanitaria y ambiental en Tama

Se ejecuta la construcción de la Colectora Máxima desde área urbana de la cabecera del Departamento Ángel Vicente Peñaloza y la construcción de una Planta Depuradora Compacta para el tratamiento de efluentes cloacales. Con estos trabajos, se podrá habilitar la red existente en esta localidad.

Los trabajos, que están a cargo del Ministerio de Agua y Energía de la provincia, se iniciaron en junio de 2021, actualmente se encuentra en un 90 % de avance acumulado total y cuenta con una inversión de $90.660.229,25, que beneficiará a todos los vecinos de la localidad de Tama.

La planta posee una capacidad de tratamiento de 600m3/diarios que es lo estimado para cubrir las demandas de la población actual y futura a 20 años.

El intendente de la localidad de Tama, Ricardo Romero, expresó que con la construcción de esta Planta de tratamiento de fluidos cloacales “son dos grandes impactos que va a producir en nuestro departamento, especialmente en la cabecera de Tama, uno de ellos es el impacto sanitario ya que vamos a dejar de tener los pozos negros en cada uno de nuestros domicilios para que los vecinos se puedan conectar a la red y la red comenzará a tener realmente el funcionamiento porque va a ser destinada y tratada esta agua para luego ser reutilizada para forraje y plantas de sombra. El otro gran impacto es el ambiental, porque hoy en día la red que funciona deposita esos desechos en un riachuelo, pero a partir de que la obra esté finalizada podremos reutilizar esa agua en riego”.

El intendente especificó que en Tama existía la red de cloacas, pero no la planta de residuos cloacales, “lo que se gestionó con el Gobierno de la Provincia, y con Nación, es la construcción de la Planta, una obra más que importante para nosotros, para todos los vecinos del Departamento, principalmente de Tama”.

Romero sostuvo que Ángel Vicente Peñaloza fue el primer departamento en tener este tipo de tecnología, como esta planta de tratamiento, que es modelo y la primera en la provincia. “Todos estamos expectantes de que funcione correctamente para que se puedan seguir realizando en los demás departamentos de la provincia” indicó.

“Estamos muy agradecidos con el gobernador porque siempre nos está escuchando, siempre con esa mirada sensible y federal hacia todos los pueblos del interior. Estas son cosas que van a representar un antes y un después para nuestra población” resaltó Romero.

Para finalizar, el intendente de Tama informó que la obra estaba pactada en siete meses, “pero la empresa le solicitó al gobierno un lapso de un mes y medio más, que es lo que ahora está por finalizar”, por lo que se mostró esperanzado en “poder contar con esta planta ya en funcionamiento a la que solo le faltan detalles como conexiones o cierre perimetral, pero el 80% de la obra ya está realizada”.

La planta se encuentra ya emplazada, dentro de un predio cerrado con alambre perimetral olímpico, con el sedimentador, cámara de rejas, cámara parshall medidora de caudales, la casilla de oficinas y depósitos de cloro y grupo electrógeno, esto pensado ante un eventual corte de electricidad para que la planta continúe en régimen. También el predio posee zona de riego para remediación del vuelco, el cual será trabajado cuando la planta entre en funcionamiento, en función del caudal obtenido.

Mejoras en el servicio para Malanzán

La obra a ejecutar comprende la Construcción de Colectora Máxima desde el área urbana de la localidad de Malanzán y la construcción de Planta Depuradora compacta para el tratamiento de efluentes cloacales.

Sobre la importancia de esta obra para la localidad, el intendente del Departamento Juan Facundo Quiroga, Luis Miranda, explicó que “es una obra de suma necesidad para la comunidad de Malanzán, ya que viene hace varios años pidiendo servicio de cloacas porque la mayoría de la población tiene pozo negro o cámara séptica y eso contamina las napas freáticas. Esta obra viene a solucionar la forma de depurar todos los líquidos cloacales, porque están esparcidos a cielo abierto”.

Miranda indicó que la obra “tiene el 80% de avance y se espera en el lapso de dos meses concluirla y que esté en funcionamiento para el tratamiento de los efluentes”. “Es una obra que se viene trabajando desde julio del año pasado, es decir que tendrá un tiempo de ejecución de un año” remarcó el intendente.

La inversión de esta obra es de $179.208.421,75, que beneficiará a 1.300 habitantes de la cabecera departamental, permitiendo habilitar las cloacas ya existentes en la localidad y mejorando notablemente el servicio y la calidad de vida de sus vecinos.

Un antes y después para Chepes

Esta obra se encuentra en pleno proceso de ejecución y comprende la construcción de la primera etapa de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales.

El Intendente del Departamento Rosario Vera Peñaloza, Daniel Gallardo, sostuvo que en Chepes “tenemos una obra iniciada hace varios años donde un sector del pueblo ya tiene instalado todo lo que es la red de cañerías, y ahora gracias al gobernador Ricardo Quintela, estamos terminando, trabajando en las lagunas y el último tramo de cañerías que necesitamos para terminar esta parte de las cloacas” y añadió que esta “es una obra que viene a marcar un antes y un después, por el hecho de que no podemos vivir en una ciudad con pozos negros; por eso las cloacas son algo fundamental para comenzar a avanzar y sentar raíces, en un pueblo acomodado y ordenado”.

La inversión que demandan estos trabajos es de $134.749.684,73, beneficiando a 13800 vecinos y vecinas de la cabecera del departamento Rosario Vera Peñaloza, permitiendo que en sus hogares puedan acceder al servicio de cloacas.

