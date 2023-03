Se realizó la apertura del Plan Federal de Educación Vial 2023

Send an email

Conjuntamente los Ministerios de Educación y de Seguridad, Justicia y DHH; y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, realizaron el lanzamiento del “Plan Federal de Educación Vial 2023”. El mismo tiene por objetivo el fortalecimiento de las y los supervisores, directores y docentes del sistema educativo provincial en la temática, para poder ser formadores con la finalidad de disminuir la siniestralidad vial; igualmente se plantea realizar capacitaciones en los distintos niveles educativos, para que todas y todos los alumnos riojanos puedan acceder a las herramientas necesarias.

Cabe destacar que durante la jornada se realizó la entrega de material teórico y didáctico proporcionado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, destinado a todos los niveles educativos, para poner en práctica áulica el contenido de educación vial. También en esa oportunidad se entregaron los certificados correspondientes al año 2022, a todas y todos los docentes que se capacitaron.

En la jornada estuvo presente el ministro de Seguridad, Justicia y DD.HH, Miguel Zarate, el secretario de Seguridad Pedro Fuentes, el secretario de Políticas Socioeducativas, Duilio Madera; la subsecretaria de Seguridad Vial, Carolina Dáscola y el director del Centro de Formación en Políticas y Gestión en Seguridad Vial, Sebastián Kelman.

Respecto a la jornada, Carolina Dáscola explicó: “Es un trabajo que nos pidió nuestro gobernador, de poder trabajar la seguridad vial de manera coordinada y que sea un tema de agenda, no solo en las fuerzas de seguridad, sino también en todos los ámbitos que la atraviesan, por ejemplo, la educación”

Dáscola explicó que “esto es producto de un gran trabajo articulado entre la Nación y la provincia, gracias a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Esto no sería posible sin el enorme trabajo de todos los equipos, se hizo mucho y queda mucho por hacer. Este año tendremos el congreso que permitirá la formación de educadores viales, y también charlas de educación vial para niveles primarios”.

“Quiero destacar que el año pasado se capacitaron más de 1.000 docentes y más de 2.000 alumnos y, en consecuencia, la cooperación de directores y supervisores, ya que ellos son los que nos permiten que este plan federal sea de manera continua”, finalizó.

Por su parte, el secretario Duilio Madera comentó que “desde el área que nos compete, es importante que nos hagamos responsables para disminuir la siniestralidad vial a través de la educación, somos nosotros y nosotras quienes debemos educar con el ejemplo, pero también quienes deben hacerse cargo de brindar las herramientas necesarias para que la educación vial se encuentra al alcance de todos y todas”. Respecto a las y los docentes que se capacitaron, explicó que “es de suma importancia reconocer el compromiso de cada docente, director y supervisor, para capacitarse, sabemos que el futuro y la seguridad de nuestras y nuestros jóvenes debe ser un trabajo mancomunado entre el estado, la escuela y la familia, y nada nos pone más contentos que saber que las y los docentes, buscan ser agentes capacitadores.”

En este contexto, Sebastián Kellman, comentó que “la educación vial es un eje transversal que muchas veces es abordado, pero en otras ocasiones no se trabajan y nuestros chicos transitan toda la vida escolar sin plantearse, sin aprender esta temática y la verdad que ahí perdemos una oportunidad muy grande de cambiar la realidad”.

“Trabajamos junto a la provincia de La Rioja, en control, en alcoholemia federal, en mejorar la calidad de la licencia de conducir, pero lo que venimos a proponer es la continuidad de un plan de educación. Esto se viene trabajando desde el 2020 junto al Ministerio de Educación de La Rioja y el Ministerio de Seguridad, Justicia y DDHH y desde entonces, este plan no se ha detenido.” Asimismo, agregó “la Educación Vial, no es enseñarle a conducir a los chicos, no es venir a memorizar señales de tránsito, sino tiene que ver con la convivencia vial, la construcción de ciudadanía.”

Para finalizar, el ministro Zarate se refirió al Plan Federal: “La problemática de la siniestralidad vial es un tema que nos mantiene preocupados y ocupados, que nos toca lamentablemente de cerca por algún amigo y/o familiar, sino que es mucho más complejo y perjudicial de lo que muchos de nosotros pensamos. Cada uno de los siniestros que lamentablemente se llevan una vida o provoca una lesión, son consecuencias muy dolorosas de una problemática social que tenemos en el país.

Zarate enfatizó que “este plan federal viene justamente a dar respuesta a una de las cuestiones que nosotros creemos fundamentales, que es la necesidad de prevenir y revertir la siniestralidad vial en nuestra provincia y que tiene el foco puesto en la educación, el eslabón más importante que tiene este proceso de aprendizaje que son las y los docentes de cada aula, cada escuela, por lo tanto este plan, busca cambiar la cultura que tenemos respecto a este tema, que las conductas que tenemos como ciudadanos nos orienten hacia otro sentido, el sentido del valor a la vida».

