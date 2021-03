Se renueva el cupo: las 9 condiciones que impiden comprar los U$S 200

Crédito: Shutterstock

Este mes se volvió a renovar el cupo de US$200 que está virtualmente vedado para la mayoría de la población. Con las limitaciones que fueron apareciendo desde el 15 de septiembre pasado, fecha en la que el Banco Central ajustó el cepo cambiario, en enero compraron dólares 685.000 personas, un número muy alejado de las casi 4 millones que llegaron a comprar en julio pasado.

Las restricciones que dispuso el Central en sus sucesivas comunicaciones dejaron afuera a beneficiarios de planes o programas de Anses, cotitulares de cuentas bancarias, monotributistas que hayan recibido créditos a tasa cero y a empleados de empresas que hayan recibido ayuda estatal para pagar salarios (es decir, que fue aceptada en algunas de las versiones del ATP). Eso excluyó al 80% de las personas que accedieron al cupo en meses pasados.

Son al menos 10 las condiciones que dejan a una persona excluida del mercado único y libre de cambios (MULC). La ironía que se destacaba en las redes sociales es que un empleado que no decidió recibir ayuda estatal (porque son las empresas y empleadores quienes debían inscribirse) quedó excluido, pero no así quien efectivamente tomó la decisión (excepto, claro, que reciba un salario de su propia firma).

Quienes pueden seguir comprando dólares, siempre y cuando no cumplan con alguna de las condiciones de exclusión, son, por ejemplo, los jubilados, los empleados públicos y funcionarios, los rentistas, los importadores (aunque con trabas), los empleados y desempleados que no hayan cobrado una parte del salario de parte del Estado, los empleadores que no hayan recibido créditos al 24% y los monotributistas que no hayan sido otorgados un crédito a tasa cero ni, claro está, ningún plan o beneficio social por parte de Anses.

Share this: Twitter

Facebook