Sebastián Nebot el nuevo novio de Lizy Tagliani le declaró su amor: «Quiero decirle que la amo»

Lizy Tagliani sorprendió al presentar a su nuevo novio Sebastián Nebot, luego de la escandalosa separación con Leo Alturria. A su nuevo amor lo conoció en 2016 y reapareció en su vida ahora que está soltera.

En diálogo con Socios del Espectáculo el joven oriundo de Mendoza explicó: «Voy a volver pronto. Me olvidé el cepillo de dientes en su casa. Así que voy a volver. Lo importante es que estamos bien. Y quiero decirle que esté tranquila, que sea feliz y que la amo», aseguró el joven quien todavía no es el novio de Lizy pero salen y agregó:

«Estamos bien. Hay que cuidar a Lizy. Lo importante es que ella esté feliz y que estemos bien. Pasamos una semana muy linda».

Hace unas semanas Lizy también hablo con «Socios y se refirió a su vínculo con Nebot: “A mí me gusta Seba, pero no sé si él gusta de mí. Nos conocemos hace mucho. Teníamos buena onda y ahora vino de visita a Buenos Aires. Me encanta desde que lo conocí”, sostuvo. Pronto

