Según Nostradamus, Carlos III abdicará y un “rey misterioso” tomará el trono

Tras la muerte de la reina Isabel II, una impactante interpretación de las cuartetas del famoso profeta dice que el reinado de su sucesor, Carlos III, podría ser muy corto, con la sugerencia de que el príncipe Enrique (Harry) podría tomar el trono. El autor Mario Reading, un destacado experto en Nostradamus que falleció en 2017, afirmaba que el divorcio del entonces príncipe Carlos de la princesa Diana aún está latente como marca de desaprobación generalizada, algo que obligaría al ahora nuevo rey a abdicar.

Así puede leerse en su libro —intitulado Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future— escrito en 2005, donde reinterpreta las predicciones originales hechas por el astrólogo hace 447 años y sugiere que quien asuma el trono será “un hombre que nunca esperó convertirse en rey”.

Esto ha llevado a la afirmación de que podría estar refiriéndose al príncipe Enrique o incluso al australiano Simon Dorante-Day, quien afirma ser el hijo secreto del rey Carlos y su consorte Camila.

Extracto del libro con la profecía para este año.

Muerte de la reina en 2022

En el libro, asimismo, Reading utiliza los poemas crípticos escritos en 1555 para predecir con precisión el año de la muerte de Su Majestad la Reina.

“El preámbulo es que la reina Isabel II morirá, alrededor de 2022, a la edad de alrededor de noventa y seis años, cinco años antes del término de vida de su madre”, escribe el autor.

Un extracto del libro de Mario Reading de 2005 ’Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future’ que predijo correctamente que la reina de Inglaterra moriría en 2022.

Reading continúa especulando que el término “Rey de las islas”, utilizado en uno de los poemas proféticos de Nostradamus, significa que al comienzo del reinado del rey Carlos III, gran parte de la Commonwealth se habrá separado, dejando el reino confinado a las islas británicas.

“El príncipe Carlos cumplirá setenta y cuatro años en 2022, cuando asuma el trono, pero aún persisten los resentimientos que una cierta proporción de la población británica tiene contra él, luego de su divorcio de Diana, princesa de Gales”, añade Reading.

Luego pasa a elucubrar que, teniendo en cuenta la avanzada edad del rey Carlos, la presión lo obligará a abdicar en favor del príncipe Guillermo.

Quien nunca esperó ser rey

Pero en una segunda revisión de su libro, publicada al año siguiente, hace una afirmación aún más dramática. Echando otro vistazo a la línea de Nostradamus “un hombre lo reemplazará, uno que nunca esperó ser rey”.

“¿Significa eso que el príncipe Guillermo (William), que habría esperado suceder a su padre, ya no está en la imagen?”, se pregunta Reading.

“Con Guillermo siendo incapaz de asumir el papel real por algún motivo, ¿será el príncipe Enrique, por proceso predeterminado, convertirse en rey en su lugar? Eso lo convertiría en el rey Enrique IX, con solo 38 años”.

Esa ni siquiera es la interpretación más impactante de la fatídica predicción. Simon Dorante-Day, el abuelo australiano que cree que es el hijo secreto del rey y la reina consorte, también ha sido sugerido como el reemplazo poco probable del rey Carlos.

El habitante de Queensland, Simon Dorante-Day (derecha), ha afirmado durante mucho tiempo que es el hijo secreto de Carlos y Camila.



El hombre de 56 años le dijo a 7 News Australia: “Ciertamente es motivo de reflexión, porque la predicción deja en claro que alguien fuera del campo izquierdo reemplazaría a Carlos como rey. Puedo ver por qué algunas personas pensarían que cumplo los requisitos. Creo que soy el hijo de Carlos y Camila y espero con ansias mi día en la corte para probar esto”.



“Tal vez Nostradamus tenga el mismo entendimiento que yo, que todo esto saldrá a la luz algún día”, concluyó. / concluyó. / Mistery Planet

