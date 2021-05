Separada de Nicolás Cabré, Laurita Fernández habló de sus ganas de ser mamá: “Se lo planteé y…”

Send an email

La bailarina y conductora habló de su carrera profesional y sus deseos de formar una familia a futuro.

Hace unas semanas, Laurita Fernández sorprendió a sus seguidores con una confesión sobre su relación con Nicolás Cabré.: “Hace más de un mes que no estamos juntos. Nos queremos mucho, fueron tres años hermosos”, escribió la bailarina.

Mientras se prepara para el debut de su talk show: «El club de las divorciadas», Laurita habló con GENTE sobre su relación con Cabré y sus deseos de formar una familia con él.

Con respecto a la maternidad, Laurita reveló que fue un tema que hablaron con el actor pero que ella sentía que no era el momento: «Al principio de la relación lo hablamos con Nico, es un tema que se charló, porque no estábamos muy de acuerdo con los tiempos pero después lo resolvimos, por eso seguimos adelante con la relación cuando recién nos conocíamos», contó y agregó: «Quisiera ser mamá más adelante, tengo el deseo, pero nunca me imaginé a esta edad con un hijo».

Nico Cabré es papá de Rufina, la primera hija de la China Suárez. Durante la relación, Laurita pudo ver a Cabré como padre: «Es super presente, eso me gustaba». Por eso es que también en su momento me animé a plantearlo, me nació el deseo de proyectar con él, un lugar, una familia, de decir: “sí, es él”.

Por último, Fernández describió cómo es Nico como papá: «Sus acciones, su personalidad, su manera de ser padre hace que a mí, en ese sentido, en ese punto, me inspiraron amor, confianza, admiración, porque sí es un papá muy amoroso». /Paparazzi

