Sergio Lapegüe dejó la terapia intensiva y compartió la buena noticia en un emotivo video

El periodista compartió la buena noticia en Instagram. Capturas de video.

“Hola amigos queridos, de a poco voy saliendo. Hoy es un gran día. Desde que vine a hisoparme aquel domingo 24 de enero y quedé internado. Desde ayer estoy sin oxígeno, volviendo a dar mis primeros pasos con la ayuda de los kinesiólogos”, comenzó a decir Sergio Lapegüe en un nuevo posteo que realizó en su cuenta de Instagram para celebrar que abandonó la unidad de terapia intensiva de la Clínica Juncal de Temperley.

Y agregó: “Queria compartir este momento despue?s de 19 dias de pelea contra el COVID. Ya deje? la sala de terapia intensiva. Gracias a los me?dicos, enfermeros, camilleros, personal de limpieza. Todos pusieron ese enorme granito de pasio?n y de amor que me esta? ayudando a respirar. Otro paso más…”, expresó el periodista de «TN» en el texto que se lee en la descripción de su publicación.

Por otro lado, en el video que acompañó su mensaje manifestó: «Me dan el alta de terapia intensiva, ¡qué alegría! Voy a pasar a una habitación común. No puedo creer que hayan pasado casi 16 o 17 días acá, acostado. Recién el médico que me hizo caminar un poquito me dice: ’hace unos días estabas hablando con El Barba y ahora estás caminando’. Gracias a Dios, un paso más», dijo mientras se lo ve despidiéndose de terapia intensiva.

Así quedó demostrado su evolución favorable y que posiblemente con el correr de los días pueda superar este difícil momento que atraviesa desde que le fue detectado el coronavirus tras volver de sus vacaciones en México. /Diario Show