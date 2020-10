“Si no aceptábamos ser violadas, no trabajábamos”: las confesiones de cuatro ex modelos escandalizan a París

El ex Presidente de Elite Model Agency, Gerald Marie, en una foto del año 2001. Ahora cuatro ex modelos apuntan a él por abusos sexuales de todo tipo.

Después de Hollywood, el “Me Too” llegó a la moda en Francia. Las acusaciones sobre abusos sexuales y violaciones en el mundo del “fashion” parisino siempre fueron rumores pero ahora se acaban de convertir en denuncias públicas de las víctimas. El hombre acusado es Gérald Marie, presidente de Elite, una de las más famosas agencias de modelo del mundo en los 80 y 90, casado entonces con la súper modelo Linda Evangelista. El es ahora presidente de la empresa de modelos Oui Managment en Paris.

Cuatro ex modelos acusaron a Marie de haberlas violado o sexualmente abusado 25 años atrás, cuando tenían 17,19 y 20 años. Marie niega las acusaciones.

Una periodista británica, que investigaba la cultura de explotación en la moda, se convirtió en abusada. Lisa Brinkworth pasó de ser periodista a víctima. En un club de hombres de Milán, Marie se acercó a su silla y la asaltó sexualmente. Denunció que Marie frotó sus genitales contra su abdomen en un club, cuando ella posaba como modelo para una investigación. Así lo contó en su propia historia, escrita en The Sunday Times de Londres.

Es ella quien lo denunció junto a Carré Otis, que alega haber sido violada cuando tenía 17 años. Ahora tiene 51 años y fue ex modelo de Calvin Klein y Guess Jeans. Ella recién entonces comenzaba en la industria. Su testimonio fue publicado por The Sunday Times, el dominical británico. Carré, que estuvo casada con el actor Mickey Rourke, menciona “incontables violaciones” de Marie en 1986, cuando ella se mudó sola a París para trabajar en Elite.

“El abuso era parte de lo que uno esperaba en esos sets de agentes, fotógrafos, estilistas. Si no aceptaba, no trabajaba. No puedo contar cuantas cartas, e mail y llamadas telefónicas tengo de modelos y ex modelos diciendo la misma cosa” dijo Otis. Ella fue violada inicialmente por un peluquero en un trabajo en Tahití.

Ebba Karlsson dijo que ella fue sexualmente abusada por Marie en las oficinas de Elite en Paris. Fue descubierta en Estocolmo por un hombre que decía llamarse David. La persuadió de unirse a él en Mónaco, donde podía ofrecerle trabajo de modelo. Dependiente de David por trabajo y dinero, Karsson lo siguió a Paris, donde fue presentada a Marie. Ella ha denunciado que la asaltó sexualmente.

Jill Dodd, otra modelo americana, dijo en su declaración que ella tenía 20 años cuando Marie la violó. Lo encontró en Los Ángeles cuando buscaba nuevos talentos para Paris Planning, la agencia que el había creado antes de Elite .Ella acordó ir a Paris, en donde era enviada cada noche a fiestas de millonarios, todos hombres viejos y abusadores. Ella amenazó con que no iba más a esas fiestas: “Si no vas a las fiestas, no hay entrevistas”, fue su respuesta.

Marie negó todas las acusaciones contra él en The Sunday Times. Luego se negó a responder al resto de la prensa. Nunca ha sido procesado en Francia.

“No seria apropiado para mi hacer comentarios sobre estas alegaciones de históricas denuncias contra mi, salvo dejar claro que categóricamente yo las niego” dijo.

Marie Anderson, que descubrió a Cindy Crawford a los 16 años, declaró que “el cien por ciento de esta conducta depredadora continúa hasta hoy. Yo continuamente hablo con mujeres en la industria, que han sido sometidas a ella, y las ayudo a lidiar con el trauma” dijo .

Ella es ahora la dueña de Boss Babe Models. “Yo les doy a las modelos la información que necesitan para ser exitosas pero mantener sus ropas puestas. También les enseño defensa personal para prepararse contra una conducta predatoria” dijo. Ella misma fue violada por un famoso fotógrafo cuando era vicepresidenta de Elite Chicago.

Brinkworth dijo que ella no había iniciado acciones legales antes porque hubo un acuerdo entre la BBC y Elite en el 2001, después de un proceso de difamación.

La abogada Anne Claire Le Jeune representa a Brinkworth y las otras tres mujeres. Cree que estos casos le van a dar el coraje a otras modelos a hablar y denunciar los casos.

Es la misma abogada que representa a las mujeres abusadas por Jean Luc Brunel, un ex director de una agencia de modelos francesa, acusado de proveer mujeres a Jeffrey Epstein, un pedófilo que se suicidó en Nueva York, antes de que se iniciara el proceso. Brunel negó los cargos.

Probablemente el proceso no puede prosperar en Francia por las limitaciones y el tiempo transcurrido.Pero las modelos están denunciando los casos con la esperanza de cambiar el mundo de las modelos en la industria de la moda. /Clarín