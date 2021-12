SIN ACOMPAÑAMIENTO DE LA OPOSICIÓN, EL FRENTE DE TODOS CONVIRTIÓ EN LEY LA REFORMA DEL IMPUESTO A LOS BIENES PERSONALES

Sin acompañamiento de la oposición, el Frente de Todos convirtió, en ley, en el Senado, la reforma del Impuesto de Bienes Personales, que beneficia a medio millón de personas. El presidente del bloque de senadoras y senadores nacionales del Frente de Todos, José Mayans, respaldó la modificación hecha en Diputados al proyecto que incrementa el mínimo no imponible para el pago del Impuesto de Bienes Personales. Dijo que, con esta iniciativa, se «beneficia por un lado a quinientas mil personas» y, por Ganancias, «a un millón doscientos mil», y aprovechó para fustigar a la oposición macrista-radical por eludir el debate en el recinto y ver «una derrota» con la sanción de esta ley.

También, recordó que, como consecuencia del irresponsable accionar opositor, el país está «sin presupuesto 2022» y apuntó: «Me llama la atención que algunos hablen de victoria, pero no sé a quién le corresponde la victoria; sí estoy seguro que, no tener presupuesto, es un problema para el país». En cambio, recordó que en 2015, cuando el peronismo dejó el gobierno, el macrismo recibió un país «con el presupuesto aprobado, y fue por una cuestión de responsabilidad», al marcar las diferencias de procederes entre las dos fuerzas políticas. Además de destacar que, entre los temas afectados por la cuestión del presupuesto, se encuentran asuntos como el previsional, las deudas provinciales y la inversión pública, puso de relieve otro punto «fundamental» que es el de la deuda pública. «El tema de la deuda es central y la oposición debería estar dando la cara, y no actuar como niños caprichosos», azuzó el formoseño. Recordó, además, que la administración macrista dejó una deuda de «trescientos veinte mil millones de dólares y cien mil millones de dólares de previsión, en total: una deuda de 420 mil millones de dólares y un Banco Central quebrado», reseñó. «Cuando Máximo Kirchner le dijo a la oposición: ‘ustedes tuvieron responsabilidad en lo que hicieron’, se ofendieron», detalló. E insistió: «Lo que pasa es que no quieren hablar del pasado, por eso hoy no están acá. Lo que acaba de decir la senadora Di Tullio es gravísimo y demuestra cómo actuaron cuando fueron gobierno sobre el estado de derecho. Fue nefasto el gobierno de Macri», disparó Mayans, al recordar el repudio expresado por el Cuerpo sobre el armado de causas judiciales contra dirigentes sindicales según se conoció por videos encontrados en la AFI días atrás.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el riojano Ricardo Guerra, fue el encargado de informar el proyecto remitido por la Cámara Baja. Sostuvo que «la versión en revisión proveniente de Diputados introduce sustanciales mejoras». Entre los cambios incorporados, mencionó «el incremento del mínimo no imponible para el pago del impuesto de los dos millones de pesos a seis millones de pesos y en el caso de la vivienda familiar única el mínimo pasa de dieciocho millones de pesos a treinta millones de pesos» para comenzar a tributar. De acuerdo con el senador por La Rioja, también hubo un «incremento de la alícuota de 1,25 a 1,50 por ciento en el tributo para patrimonios superiores a cien millones de pesos y en el caso de los que superen los trescientos millones de pesos, la tasa se elevará al 1,75 por ciento». Además, la reforma establece aumento de las alícuotas diferenciales para los bienes situados en el exterior. En líneas generales, el legislador informó que la baja de recaudación por la suba del piso para comenzar a pagar será de 24.460 millones de pesos, pero serán compensados con el incremento de las alícuotas para los patrimonios superiores a los cien millones y trescientos millones de pesos. Por el aumento de las alícuotas referidas, se recaudarán 40.490 millones de pesos y por los bienes que estén en el exterior, se estima que el Estado percibirá 69.750 millones de pesos, señaló.

