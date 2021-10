Send an email

Su esposo se fue con otra mujer, pero ella cuida a su ex suegro de 98 años

En las redes sociales muchos usuarios felicitaron a esta mujer por hacerse cargo del padre de quien la abandonó.

En las redes sociales suele viralizarse diferentes contenidos. Es por eso que los internautas pueden encontrar historias que le genera gracia como también aquellas que los conmueve. En esta ocasión, se viralizó el vídeo de una mujer que cuida al padre su ex esposo a pesar de que este la haya engañado y abandonado.

El clip fue publicado en la red social TikTok por la usuaria @marianturcios19. Esta joven es la hija de esta mujer y decidió compartir aquello que observa a diario. En donde su mamá se hizo responsable de estar al cuidado de su abuelo.

En el clip se puede observar a la mujer cambiándole la ropa al señor que tiene 98 años. Además, la usuaria indicó que su madre sufrió el engaño de su papá y también que el la dejara para estar con otra mujer. Y a pesar de ello, no dejó de cuidar a adulto mayor.

«Mi mamá y mi papá se separaron hace años. Mi papá eligió a otra. Él es mi abuelo de 98 años (papá de mi papá). Mi mamá lo baña, lo cambia y lo cuida con tanto amor», comentó la joven en el video que registró la acciones que realiza su madre.

Asimismo, la usuaria no ocultó el orgullo que siente por su mamá y sobre todo por dejarse una enseñanza que le será útil en su vida «Eres mi ejemplo de vida mamá, eres increíble. A pesar de cada cosa demuestras a diario que eras la indicada aunque papá prefirió la basura», indicó la hija de la protagonista del vídeo viral.

.El video se viralizó de forma instantánea en la platoforma de vídeos cortos pero actualmente la joven decidió poner en privado su perfil por lo que ya no está disponible. No obstante, los usuarios de la red no dudaron en mostrar su apoyo a la joven y su madre.

“Él es tu abuelo y no tiene la culpa de la decisión que tu padre tomó. Tu madre, una mujer de ejemplo y con muchos valores”, “Tu mamá es un ángel de Dios”, fueron algunos de los comentarios que le escribieron los usuarios para felicitar a la mujer. /Crónica

