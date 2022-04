Surgieron nuevos mensaje que Gustavo Martínez envió antes de su trágica muerte: “Mi sobrino me pagó la tarjeta”

A casi dos meses de su fallecimiento, el periodista Juan Etchegoyen filtró algunos chats en los que el tutor de Marta y Felipe Fort revelaba información acerca de su vida.

El pasado 16 de febrero, Gustavo Martínez falleció de una manera trágica: cayó desde el piso 21 del edificio en el que vivía con Marta y Felipe Fort y murió de inmediato.

Tras su fallecimiento, surgieron mensajes que había intercambiado algunas horas previas a lo ocurrido. «No sé qué hacer, estoy como sin rumbo. Estoy en un lugar que parece que, lo único que hay que hacer, son cagad**», decía uno de los mensajes que le envió a su sobrino Nicolás Martínez.

Además, le escribió: «No me abandones. Me siento solo, estoy en un mundo de mierda, no voy a hacer nada. La gente que me rodea es un asco».

Lo cierto es que en las últimas horas surgieron nuevos mensajes. Fue el periodista Juan Etchegoyen el que filtró una conversación que mantuvo con el profesor de educación física algún tiempo antes de su muerte.

Mientras coordinaban para llevar adelante un Instagram Live, Gustavo Martínez le dijo que «estoy mal porque no puedo trabajar, yo soy profe de educación física y desde marzo no puedo trabajar y me tiene mal».

«Yo trabajé toda la vida, y ahora un sobrino mío me ayudó a pagar la tarjeta. Yo vivo en la casa de Fort porque soy tutor de sus hijos. Pero me siento mal por no poder hacer lo que me gusta», agregó visiblemente angustiado. /Pronto

MIRÁ EL MENSAJE:

