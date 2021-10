Susana Giménez, harta de los hombres: «O te meten los cuernos, o te engañan, o te afanan»

Según adelantó La Pavada de Diario Crónica, Susana Giménez está pasando por unos maravillosos momentos en Uruguay, luego de que le entregaran el premio Mujer ícono de América en el American Business Forum.

Además, le realizaron una pequeña entrevista, comandada por el periodista Ismael Cala, donde la «Diva de los teléfonos» abrió su corazón y se centró en sus relaciones amorosas.

«Yo no quiero tener un hombre más, estoy harta. He sido amada. He amado menos de lo que me amaron. Aparte, a mí me gusta la gente más joven que yo, y sufrís, ya no se puede», dijo, picante, la «Su».

«Una maldición árabe es ’Ojalá que te enamores’, y es bastante cierta. O te meten los cuernos, o te engañan, o te afanan. Es la verdad. Hay que amar de a dos, pero yo ya no tengo ganas», expresó.

Cala le preguntó entonces si ella se consideraba «asexual», pero la diva lo negó rotundamente: «¡Tampoco! No quiero una pareja estable, no quiero un tipo que duerma en mi cama. Salgo de vez en cuando, pero no cosas largas».

Susana, una diva que prefiere la soledad, la tranquilidad, el descanso rodeada de sus perros en «La Mary» y el cariño de su familia. Diario Show

