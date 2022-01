Susana recibió de la peor manera a Flor de la V en su debut en “Intrusos”

Flor de la V y un comentario inesperado de parte de Susana Giménez

Susana Giménez (77) no tuvo la mejor de las energías para el relanzamiento de Intrusos (América, lunes a viernes a las 13), ahora con la conducción de Florencia de la V y los regresos de Marcela Tauro y Augusto Tartúfoli al panel, junto a Virginia Gallardo, Maite Peñoñori y Lucas Bertero.

Desde Punta del Este, Uruguay, donde se encuentra de vacaciones, la diva fue entrevistada por el cronista del ciclo de espectáculos cuando fue a disfrutar, en compañía de su hermano, Patricio Giménez, del show que brindó su amigo Roberto Moldavsky en el hotel Enjoy Punta del Este.

«Lo admiro muchísimo. Lo veo siempre. Mi hermano es la primera vez que lo ve», contó Susana, que se mostró muy contenta tras el espectáculo del humorista, El método Moldavsky.

Pero todo cambió cuando el periodista Gustavo Descalzi le pidió un saludo para el programa.

«Empieza el nuevo Intrusos… Dame un mensajito para Floppy. Empieza ahora», le pidió. «¡¿Qué?! No me importan los programas que hablan mal», sentenció la conductora.

Y luego Su le marcó la cancha a Flor de la V, reemplazante de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en el ciclo: «Si vas a hablar bien estás perdonada de entrada. Después de que te vea, te digo lo que pienso».

La respuesta de Flor de la V

«Yo, Susana, te hablo de colega a colega», arrancó Flor, con humor y sin hacerse cargo del enojo de la diva con el programa que inició Jorge Rial.

«No sé qué habrá pasado en otra gestión. Yo en esta silla soy nueva. Y te voy a decir una cosa mirándote a los ojos ’en este programa yo te voy a cuidar, siempre’. Lo que haya pasado en el pasado no sé, no me hago cargo. Acá te bancamos porque sos la diva máxima de este país. Sos, fuiste y serás la uno», señaló la flamante conductora del programa.

«Cambió la televisión y cambiaron los programas. Te acordás de Lucho (Avilés), él le hacía la vida imposible», analizó Flor.

El arranque del programa

“Bienvenidos a Intrusos 2022… Si me tiraban las cartas y me daban este futuro, este presente maravilloso, no lo puedo creer. Quiero saludar a la gente, al público que está en sus casas y darle las gracias por el aguante y por el apoyo”, comenzó Flor en su inicio en el programa al cual asistió en varias ocasiones como invitada.

“¿Qué les voy a decir? No saben cómo estaba ayer, fruncido el upite… Toda la semana estuve bien, bastante tranquila, transitando. Hablaba con la producción y todo bien. Pero ayer domingo me pasó algo muy fuerte. Me levanté, me preparé unos mates, los estaba tomando y me empezó a pasar todo como una película porque me iba a hacer cargo de este programa legendario del canal, de este programa que marcó un hito, un antes y un después en el espectáculo”, reconoció Flor.

«Y me acordé, patente, lo que estaba haciendo el día del debut. Yo estaba en Mar del Plata, trabajando, era mi segunda temporada de verano, con Polino (Marcelo) y la Pradón (Alejandra). Fue un bombazo y ahora es hacerme cargo de esta nave maravillosa, de este programa increíble”, señaló en su presentación.

«Este programa atravesó mi vida entera. Todo lo que me pasó, no solo profesionalmente, sino que también en lo personal, me lo cubrió Intrusos. Me emociona haber transitado el espectáculo en un momento difícil, en un momento complicado para nosotras, para la diversidad”, expresó, conmovida.

“Hoy, viendo para atrás, me di cuenta de cuántas puertas he abierto, de cuántas cosas maravillosas pasaron. A veces, te cuesta dimensionar el valor agregado que siento que tengo, que es lo más importante. Hoy vinieron mis hijos a hacerme el aguante, que es lo más importante, que los amo con todo mi corazón”, cerró Flor. /Clarín

