Tinelli se separó de Guillermina Valdés

Tinelli y Valdés

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés confirmaron su separación, luego de nueve años en pareja y un hijo en común, Lorenzo. En LAM, Ángel de Brito mostró los mensajes que intercambió con el conductor y la modelo sobre esta difícil decisión.

“¿Qué dicen Marcelo y Guillermina? En el medio me están escribiendo cientos de personas que se están enterando. De hecho, se ha reactivado el grupo de chat del jurado de La Academia de ShowMatch. Guillermina sigue afuera. Entró cinco minutos y no volvió más”, recordó Ángel.

Ángel reveló que habla con sus compañeros del jurado para saber quiénes serán parte de la fiesta de entrega de los Premios Martín Fierro. “Me dijeron que le preguntara a Guillermina hace unos días. Me dijo que no sabía. Me dijo ‘¿te parece que vaya?’. Ahora entiendo por qué me decía eso”, agregó.

“Yo le dije ‘Aunque Marcelo no vaya, vos vení con nosotros a compartir la mesa’. Me dijo ‘Me encantaría verlos, hagamos un asado y bla, bla, bla’. No lo vamos a hacer el asado, evidentemente”, dedujo el conductor.

“¿La mesa chica no lo sabía?”, quiso saber Andrea Taboada. “Con Fede Hoppe y el Chato Prada hace mucho que no hablo, no lo sé”, dijo y preguntó a sus panelistas: “¿Tinelli o Guillermina? Marcelo me dejó de contestar en un momento”.

“’Marcelo Tinelli, ¿estás separado?’, le pregunté. ‘Sí, Angelito. Hubo algunas frases entre nosotros y me dijo ‘No voy a decir nada por respeto a ambos. Estamos súper bien’. Le pregunté si era por eso que hacían un viaje por separado y si estaba en el exterior, y se fue a negro. Lo hackearon. Está en Dubai ya”, comentó con ironía Ángel.

“Guillermina Valdés me dijo ‘Hola Angelito, ahí los estoy leyendo porque no estoy en casa. Nos separamos en muy buenos términos y vos sabés cuánto nos queremos, sos testigo’. Evidentemente, conociéndolos, acordaron este discurso en común para contestarle a todo el mundo; que la verdad, yo lo viví”, recordó el conductor. /Ciudad.com.ar

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...