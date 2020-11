Tras perder las elecciones: ¿Donald Trump revelará hallazgos extraterrestres?

Send an email

El presidente de los Estados Unidos se resiste a dejar el poder mientras amenaza con «destapar la olla» para sacar a la luz mucha información confidencial

En un mundo globalizado en el que todo cuanto pasa le interesa y afecta al resto de la humanidad, en mayor o menor medida, las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de America, concretadas por diferentes vías el martes de la anterior semana en la principal potencia mundial, en un resultado que esta vez ratificó los anticipos de los encuestadores, el demócrata Joe Biden derrotó al hasta ahora saliente mandatario, el polémico republicano Donald Trump.

¿Qué tiene que ver este tema de política internacional para ser tratado en este suplemento de fenómenos paranormales, casos OVNIs, mitos, leyendas, enigmas y misterios? No debería ser de incumbencia, salvo porque el multimillonario que cayó en el recuento de votos no se ha cansado de denunciar que hubo un inmenso fraude para destituirlo del cargo y que, por eso mismo, antes de irse de la Casa Blanca amenaza con desclasificar documentación ultra reservada sobre vida extraterrestre y otros secretos bien guardados por el país del norte, que pondrían en jaque a buena parte de la historia, tal y como se la conoce en la actualidad. ¿Se animará el verborrágico empresario, o son simples declamaciones para intimar a sus oponentes? ¿Es entonces absolutamente real que nos han ocultado información sobre un tema tan sensible como la existencia de otros mundos habitados y que inciden en la Tierra?

Fue en junio de este año cuando Trump hizo referencia a uno de los acontecimientos ovni más famosos de la historia: el incidente de Roswell, ocurrido en julio de 1947, cuando un objeto desconocido procedente del cielo se estrelló en un rancho de Nuevo México, y que para muchos se trata del suceso con mayores pruebas de la existencia de inteligencias alienígenas que visitan la Tierra.

En ese momento se le preguntó al Presidente si antes de dejar la Casa Blanca revelará si existen los alienígenas o si desclasificará lo ocurrido en Roswell. Trump respondió que «no te voy a decir lo que sé sobre el tema, pero es muy interesante».

Destapar la olla

Muchos analistas consideran, tras la inexorable victoria de Biden, que Trump, derrotado a pesar de haber sumado millones de votos un 47% del electorado en medio de una enorme grieta que divide aguas en la mega potencia yanqui, mientras sigue buscando revertir el resultado amenaza por iniciar lo que él mismo bautizó como la «Gran Revelación» sobre OVNIs, algo que no ha eludido en sus cuatro años de mandato. Ahora parecería decidido a contar la verdad sobre lo que él sabe de la existencia y la relación entre humanos con seres extraterrestres, antes de concluir su único período presidencial.

«Mucha gente me preguntan sobre los secretos del Área 51», le respondió Trump a su hijo recientemente, durante un programa radial. «Hay millones y millones de personas que quieren ir allí, que quieren verlo. No hablaré contigo sobre lo que sé sobre eso, pero es muy interesante»

¿Qué oculta? El mes pasado, consultado por la periodista Maria Bartiromo de Fox News sobre los OVNIs, había ido más allá al decir que investigaría más profundamente los informes de la inteligencia estadounidense sobre la existencia de OVNIs y llegó a amenazar a potenciales razas extraterrestres que planearían invadir el planeta. ¿De qué habla? ¿Su fuerza espacial, creada hace menos de dos años, está realmente equipada para enfrentarse a inteligencias superiores? ¿O se «asoció» a una de esas razas para crearla y estar por encima del resto de las potencias mundiales? No. Ya no parece que estuviéramos hablando de ciencia ficción.