Tremendo relato de Jonatan Viale y la experiencia paranormal con su padre

Jonatan Viale volvió a trabajar en Radio Rivadavia luego de recuperarse del Covid-19.

Jonatan Viale volvió a trabajar en Radio Rivadavia luego de recuperarse del Covid-19, y contó los ataques de pánico que sufrió y detalles de lo que le tocó vivir durante su internación, asegurando que tuvo una especie de experiencia durante un sueño sobre su fallecido padre, Mauro.

“Tuve covid, nos enfermamos. Primero la niñera de los chicos, y después los chicos. Rafi (Rafael), de un año y medio, y Romeo, de cuatro”, comenzó el periodista de 35 años de edad este lunes en Pan y Circo, su ciclo radial, horas antes de también volver a la televisión con Realidad +, su programa de La Nación +.

“Rafi tuvo un poco de fiebre e intensidad, no se podía dormir, eso fue lo más grave que pasó. Después Romeo ni se enteró que tuvo Covid”, continuó el presentador de televisión y radio, para luego hablar de lo que pasó con su esposa, Micaela Krolovetzky.

“Inmediatamente se contagió Mica, que nos hacíamos PCR día por medio porque era obvio e inevitable que pase, porque estábamos siempre haciéndole upa a los chicos, y al día siguiente me contagié yo. Todo muy secuencial y raro”, relató Joni Viale.

“Ella estuvo bien, la leona, como siempre, bancando todo. Nunca vi a una mujer así en mis 35 años de vida, con tanto amor, tanto cariño y banca sosteniendo todo”, aseguró el hijo de Mauro Viale.

“Nunca había tenido un ataque de pánico, e incluso fui medio jodido con los que lo tuvieron, con mi hermana, diciendo ’cómo puede ser que no controlen su cuerpo’. Y sí, cuando lo tenés, no podés controlar nada y el miedo se apodera de vos. Es una mier…, no podés dominar tu cuerpo, temblás, es un espanto. Y ahí estaba Mica sosteniéndome y diciendo que iba a estar todo bien”, indicó el conductor.

Tras seguir con los elogios hacia su esposa, diciendo que “nunca la va a dejar” y que “no puede creer la mujer que encontró”, Viale explicó que se aisló en la casa vacía de su cuñada hasta que una noche sintió un chucho de frío.

“Me medí y dio 37,3°. Ahí me di cuenta, sin PCR, y me dio ese ataque. Supongo que a los que no se les murió el padre por esto, no les pasa, además fue a un mes de la muerte de mi papá”, indicó Joni, suponiendo los motivos del ataque de pánico y el miedo que sufrió.

Tras llegar a los 39° de fiebre en cinco noches consecutivas, más la baja saturación en sangre y la hinchazón pulmonar, el expanelista de Intratables se dirigió hacia la Clínica Suizo Argentina, en donde quedó internado.

“Lo único que no quería era que me pongan oxígeno, me arruinaba psicológicamente por mi viejo. Porque la última imagen que tengo, en realidad audio de él, es el ruidito de la máquina de oxígeno. Lo hablé con mi psicólogo, y si me ponían, no sabíamos que pasaba. No me iba a morir pero capaz me daba otro ataque de pánico y me sedaban”, aseguró el conductor de Pan y Circo.

“Me hicieron dos tomografías y yo tengo malas venas, no me entraban las vías. Todo complicado, con la cabeza jugando en contra. Una cosa muy complicada”, lamentó con humor Jonatan Viale, para luego revelar qué fue lo más difícil de su internación.

“Lo que pasó fue un tema de la cabeza. El fantasma de la muerte de mi viejo era lo que me perturbaba todo el tiempo, y obviamente todavía sigue. Y es normal”, explicó el hijo de Mauro Viale.

“Llegamos al viernes, no bajaba la maldita fiebre, lo único que te sale hacer es dormir, y cuando me dormí soñé algo muy impresionante”, continuó el politólogo.

“Yo soy racional y metafísico, creo en Dios pero me gusta todo lo que se puede tocar, y soñé un abrazo muy real de mi vieja, mi hermana, mi viejo y yo. Me levanté todo transpirado y nunca más tuve fiebre, ni siquiera 37,3°, y al día siguiente bajó la inflamación del pulmón”, reveló Jonatan.

“Empezó a subir lentamente el oxígeno; 94, 95, 96. Hubo un 97 que festejé y bajó a 93. ’¿Para qué te movés, pelot…? Quedate quieto’”, exclamó entre risas.

“¿Cómo no te va a cambiar la cabeza que se te muera tu viejo y tener Covid en un mes? Podés pensar que te morís y es mucho. Entonces vos tenés todas las preguntas que te imaginás”, dijo el presentador de TV y radio, explicando que se replanteó su trabajo y su relación con sus seres queridos.

“Fue muy fuerte. De hecho lo llevé todos los días al jardín a Romeo, y él está con miedo de volver al jardín, porque estuvieron dos semanas sin los papás”, siguió Viale antes de realizar su editorial político.

“Mica estuvo internada conmigo y los chicos se fueron con su abuela. Dos semanas sin estar con ellos. Toda la semana pasada fue de sanación, sanamos juntos”, aseguró.

“Me metí un cachito en el aula porque no podía él sin nosotros, después la docente nos rajó porque rompíamos la burbuja”, explicó el periodista con respecto a la situación de su hijo mayor. /Exitoina

Escuchá el audio:

