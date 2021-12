Un ídolo de Boca Juniors vaticinó el futuro de Carlos Tevez

Carlos Alberto Teves decidió alejarse del fútbol a mediados del corriente año, sin confirmar su fecha de regreso. El Apache, que tenía contrato vigente con Boca Juniors hasta el 31 de diciembre se encuentra disfrutando de su familia y su tiempo libre. Ángel Clemente Rojas, ídolo del Xeneize y amigo del jugador, se animó a predecir el futuro.

Rojitas, considerado uno de los ídolos de la institución, vistió la camiseta de Boca en 222 oportunidades, en las cuales convirtió un total de 79 goles, entre las temporadas de 1963 y 1971. El delantero coronó cinco títulos con la camiseta del Xeneize: dos torneos de Primera División (1964 y 1965), dos Campeonatos Nacionales (1969 y 1970) y una Copa Argentina (1969).

«Mi amigo del alma, no va a jugar. Se los confirmo yo: no va a jugar», aseguró Rojas, nombrado Personalidad Destacada del Deporte por la Ciudad de Buenos Aires en el 2015, en una entrevista con Resumen Deportivo de Radio República de Morteros de Córdoba.

Además, agregó: «¿Sabe por qué? Ya está grande. Le tenemos que decir gracias por todo lo que ganó, por todo lo que hizo. Ya está un poquito grande. Económicamente está muy bien. No tiene ningún problema. Que se quede en la casa descansando con su familia. Jugar, creo que no. Ya les digo que no».

Carlos Tevez, de 37 años, un mes atrás aseguró que en caso de volver al verde césped, la de Argentina no será la Liga elegida: «Acá no. Si me aparece algo que me llame la atención y diga ´bueno sí, hago el sacrificio un año´ y la paso bien, no con tantas presiones y todas esas cosas”.

