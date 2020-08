Una herramienta que iguala y acerca educación

Send an email

En marco de la entrega de 3 mil notebooks realizada por el gobierno provincial y nacional, Benjamín Guerrero, alumno de tercer año del Colegio Provincial N° 2 «Héroes de Malvinas» y Ema Vera, rectora de la institución; destacaron la importancia de estas herramientas para desarrollar clases virtuales y agradecieron al gobernador Ricardo Quintela y al ministro Nicolás Trotta por preocuparse y ocuparse porque cada chico y chica accedan al derecho a la educación.

“Me siento feliz que me hayan dado esta computadora, para poder seguir con mis estudios. Como estamos haciendo ahora con las clases virtuales, esto me va a facilitar muchas cosas ya que mi celular se traba un poco y a veces, no puedo asistir por ese problema”, enfatizó Benjamín.

Por su parte, Ema Vera, rectora del Colegio Provincial N°2 expresó que “este es un día muy significativo, porque se pone en valor el trabajo de todos los docentes y la capacidad de cada uno para estar al frente de las aulas de manera virtual”.

Asimismo, recalcó que “esta instancia nos ha dejado en claro la importancia de trabajar de manera conjunta con la familia, por lo que estas computadoras, les permitirá a los estudiantes poder participar en las clases y completar sus actividades escolares”.

El derecho a la educación

Cabe destacar que el acceso a la Educación en La Rioja, no solo se sustenta en los medios tecnológicos para la realización de las acciones escolares; la provincia, asegura la integración e inclusión de todos los niveles de escolaridad, a través de las entregas de los cuadernillos producidos por Nación, Provincia y además por la entrega de la Revista Escolar «La Escuela en Casa» destinada a Nivel Inicial, todos los ciclos de Nivel Primario y ciclo orientado de Nivel Secundario. Otra herramienta es la Sala Multimedia de Producción de Contenidos Audiovisuales, es otro sólido paso del Gobierno de La Rioja, en el que se realizan contenidos televisivos y radiales, entre otras acciones que permiten a las chicas y los chicos acceder al derecho a la educación.