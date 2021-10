Una sorprendente momia del Antiguo Egipto, encontrada hace poco, obliga a reescribir los libros de historia

Una de las imágenes que están en la tumba egipcia.

Una momia egipcia que fue descubierta recientemente podría producir un drástico cambio en lo que se conocía hasta el día de hoy sobre las costumbres de esa antigua civilización.

Especialmente, en lo referido a las técnicas de momificación, que podrían ser 1000 años más antiguas de lo que se creía.

Es que los arqueólogos quedaron sorprendidos al reconocer avanzadas técnicas para momificar utilizadas en Khuwy, una de las momias de la civilización egipcia más antiguas que han sido halladas hasta el momento. Los investigadores encontraron en ella una sofisticación en las artes de preservación de los restos que se suponía se había desarrollado mucho más tarde en la cronología del Antiguo Egipto.

Khuwy, de acuerdo con la reconstrucción de los arqueólogos, habría sido un noble de alto rango social que vivió durante el Reino Antiguo o Imperio Antiguo -del 2575 a.C. al 2150 a.C.-. Sus restos se hallaron en el año 2019 en Saqqara.

Para el proceso de momificación se utilizaron costosas resinas hechas de savia de árbol para preservar la piel y optimizar la unión del cuerpo con los vendajes de lino, que eran de la más alta calidad.

Hasta ahora se pensaba que estas técnicas de preservación con esos elementos utilizados se originaron 1.000 años después de los tiempos en que vivió (y murió) Khuwy.

Salima Ikram, profesora y directora de Egiptología de la Universidad Americana de El Cairo, señaló en una entrevista que reproduce The Guardian que, si en verdad Khuwy es una momia correspondiente al Reino Antiguo, “todos los libros sobre momificación y la historia de este período de la civilización egipcia deben ser revisados”.

El meteorito que devastó una ciudad y pudo haber inspirado la leyenda de Sodoma y Gomorra

“Esto cambiaría completamente nuestra comprensión de la evolución de la momificación. Los materiales utilizados, sus orígenes y las rutas comerciales asociadas con ello afectarán drásticamente nuestra comprensión del Antiguo Reino de Egipto”, agregó la egiptóloga.

Ikram dio detalles sobre lo que se conocía de la preservación de cadáveres en el Antiguo Egipto y lo que supone el hallazgo de Khuwy.

Los jeroglíficos hallados en la tumba de Khuwy dieron a conocer que la momia pertenecía a un noble que había vivido en el período conocido como el Imperio Antiguo o Reino Antiguo de Egipto

“Hasta ahora habíamos pensado que la momificación del Imperio Antiguo era simple, una disecación básica, sin extirpación de cerebro y solo una extracción ocasional de los órganos internos -explicó la docente-. Se prestaba más atención al aspecto exterior del difunto que al interior. El uso de resinas era mucho más limitado en las momias del Imperio Antiguo registradas hasta ahora. Esta momia, en tanto, está inundada de resinas y textiles y de la impresión de haber recibido una momificación completamente diferente. Se parece a uno momia hallada 1000 años después”.

La momia que podría cambiar todo lo que se sabe hasta ahora sobre la antigüedad de las técnicas de momificación fue descubierta en 2019, en una lujosa tumba en la necrópolis de Saqqara, a 30 kilómetros al sur de El Cairo, en la orilla occidental del Nilo. Los jeroglíficos hallados en el lugar revelaron que el cuerpo pertenecía a Khuwy, un pariente de la familia real, que vivió hace más de 4000 años.

El hallazgo de este noble egipcio del Imperio Antiguo fue documentado a través de una producción de National Geographic. Ahora, en una nueva realización de este canal de divulgación científica llamada Lost Treasures of Egypt (Los tesoros perdidos de Egipto), que se estrenará en noviembre, podrá observarse todo el proceso de la investigación que certificó la antigüedad de Khuwy y también el análisis de sus restos y de cómo fue momificado.

El productor de la próxima serie Lost Treasures of Egypt, Tom Cook, dijo al medio británico Daily Mail: “Los arqueólogos sabían que la cerámica de la tumba era del Reino Antiguo, pero Ikram no pensó que la momia fuera de ese período porque estaba demasiado bien conservada. No pensaba que el proceso de momificación fuera tan avanzado. Así que su primera reacción fue: ‘Esto definitivamente no es del Reino Antiguo”.

“Pero en el transcurso de la investigación ella comenzó a cambiar de idea”, concluyó el productor. /Yahoo Noticias

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...