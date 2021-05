«Vemos morir gente mucho más joven»

Send an email

ALARMA. La letalidad del coronavirus alcanza cada vez más a los jóvenes y eso preocupa a las autoridades sanitarias .

La situación epidemiológica atraviesa una “meseta alta” de contagios a causa de la segunda ola de coronavirus. En las últimas semanas hubo un promedio de entre 500 y 600 casos diarios, este martes se registraron 707 y 11 fallecimientos.

Es precisamente la cifra de decesos la que está provocando cierta alarma en las autoridades sanitarias, según manifestó el secretario Ejecutivo Médico del Siprosa, Luis Medina Ruíz, “vemos que los jóvenes se contagian como el año pasado, aunque con consecuencias más graves que lamentablemente pueden llevar a la muerte” indicó.

Por su parte, la directora del Hospital Centro de Salud, Liliana Gordillo explicó que porcentualmente el índice de mortalidad en Tucumán se mantiene debajo del 2%. “Tenemos un 1,7% de mortalidad. Pero está falleciendo gente más joven, todos con comorbilidades, lo que aumenta el peligro, aumentan el riesgo de muerte, al igual que los pacientes con retrasos madurativos. Tenemos que seguir haciendo todo lo posible para que el virus no se disemine”, precisó.

Gordillo además hizo referencia al cambio de franja etaria de los pacientes internados en la actualidad en comparación con la primera ola de covid que atravesó la provincia el año pasado. “Estamos con el mismo porcentaje que teníamos de internaciones, pero estamos viendo gente más joven, menores de 60 años. Hay un alto recambio de edades, lo que también nos está preocupando ya que vemos gente de menor edad con muchas complicaciones”.

Por ultimo la directora del Hospital Centro de Salud, pidió a la población que no minimice los síntomas y acudan pronto a un consultorio febril. “Ante cualquier duda se debe consultar al médico. Si nos sentimos agotados, si nos falta el aire, si nos agitamos muy rápidamente, hay que consultar al médico. Ante todo hay que pensar que la enfermedad puede ser covid, una grave afección respiratoria, y ver los tratamientos que están al alcance de nosotros», enfatizó.

La médica resaltó que «si tengo síntomas no hay que dudar, me voy al consultorio de febriles, con las medidas de bioseguridad adecuadas siempre, pasar por el triage de los consultorios donde se atiende por la gravedad del caso y no por orden de llegada. Siempre hay profesionales que van a hacer las pruebas necesarias para descartar o confirmar covid y qué se debe hacer en cada caso. Estamos las 24 horas, todos los días”, finalizó. /Los Primeros

