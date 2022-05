Ventura reveló que Rial elegía a dedo los ganadores de Gran Hermano

Send an email

El exconductor de Intrusos había criticado algunas decisiones de Aptra en relación al Martin Fierro y su transparencia. El presidente de Aptra salió a responderle con todo

Luis Ventura y Jorge Rial pasaron hace un par de años de grandes amigos a esta enemistad actual. La ruptura sucedió cuando el conductor de Intrusos decidió que su compañero no formara más parte del programa. La historia es muy conocida. Desde entonces, la relación fue oscilando entre la indiferencia y algún palito que se tiraban cada tanto en los medios. Pero esta vez no volaron palitos sino misiles.

La cosa fue así. En LAM entrevistaron a Jorge Rial para que opinara del Martin Fierro. Critico feroz de Aptra desde hace años, Rial solía solazarse en la previa ventilando a los ganadores para quitarle expectativa a las ceremonias. Esta vez, sus dardos aparecieron después. Y apuntaron directamente a Ventura. Criticó que a Mirtha la hayan distinguido con unos aros, dijo que debería haber una terna para programas de espectáculos («ahora que no estoy yo lo deberían hacer», ironizó) y agregó que a Intrusos deberían darle un reconocimiento por sus más de 20 años en la pantalla, pero que eso no pasaba porque Ventura no quería. «Es el dueño de Aptra», enfatizó. Pero además manchó la transparencia de los premios afirmando que es habitual que Aptra le dé una cantidad de premios al canal que compró la transmisión. «Hay cinco o seis Martin Fierro que los reparte el canal directamente, lo hacen todos eso», aseguró Jorge Rial.

De regreso al piso de LAM, llegaron las respuestas de Ventura que estaba como invitado. «Qué hacemos, tachamos al canal que transmite y hacemos la votación con los demás», dijo el presidente de Aptra, un argumento confuso ya que el cuestionamiento no era que el canal transmisor gane premios sino que le vengan adjudicados en la previa. Pero antes de que alguien pudiera observarle este detalle, lanzó una bomba. «¿Se acuerdan lo que hacía con Gran Hermano que ponía a los ganadores a dedo para que lleguen a la final los que le convenían?», disparó ante la perplejidad de Angel de Brito y sus angelitas.

