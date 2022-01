Vero Lozano definió cómo fue trabajar con Nicole Neumann: “Medio vagoncha”

La conductora recordó el pasado de la modelo como panelista en su programa «Cortá por Lozano».

En el marco de la celebración por los seis años de «Cortá por Lozano» (Telefe), Vicky Xipolitakis le preguntó a Verónica Lozano a qué panelista de los que pasaron por el show, no volvería a escoger para su staff.

Rápidamente, la conductora fue políticamente correcta y expresó que no tuvo conflictos con nadie en particular: «El grupo se va autoregulando, cuando alguien a lo mejor no la pasa muy bien o tiene otra propuesta mejor, obviamente, elige irse».

No obstante el musicalizador del ciclo, puso el tema que supo cantar Nicole Neumann cuando era una niña «Déjame Soñar», a lo que rápidamente Vero dijo: «No, ponen a la Nicole, no, no sea malos… Porque es subtitulado con la música también. Nicole no, se fue, tenía ganas de irse», no sin antes aclarar que «era medio vagoncha, sí. Se tomaba muchos días, pero bueno», expresó.

Luego fue Costa quien sumó información y dijo: «Fue el año en el que yo entré a trabajar acá. Es como dice Vero, no es que hubo una bajada, porque el recorte que se hace es ’no la quiero’. No fue nada así, era un ser amoroso cuando estaba acá», por su parte, Lozano finalizó el tema con estas palabras: «Sí, totalmente. Nos seguimos en redes y nos likeamos», concluyó. /Filo News

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...