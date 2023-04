Vidrios Riojanos aportará al desarrollo industrial regional a través del abastecimiento de Pymes locales

Send an email

La construcción de la nueva empresa estatal riojana, creada para la fabricación de envases de vidrio, llegó al 80% de avance y está culminando la instalación de la maquinaria de última generación. Este novedoso equipamiento permitirá el desarrollo de 150 mil envases diarios, destinados a abastecer a las pequeñas y medianas empresas riojanas.

Uno de los principales obstáculos de las Pymes alimenticias locales, es el acceso a frascos y botellas, dado que las grandes fábricas se encuentran en Buenos Aires, lo que incrementa considerablemente los costos, por su transporte y seguros. Esta dificultad motivó la creación de Vidrios Riojanos, una empresa pensada como un soporte para la etapa de producción de emprendimientos locales.

Situada sobre Ruta Nacional 38, a pocos kilómetros del puesto caminero, esta planta tiene el objetivo de aportar al crecimiento de las industrias riojanas. Sofía López, presidenta de la empresa, resaltó el importante rendimiento de la maquinaria que está siendo instalada en el predio: “Se trata de un horno con una capacidad de trabajo aproximada entre 45 y 50 toneladas de vidrio por día, eso, traducido en envases, son aproximadamente unos 150 mil por día”, indicó.

La fábrica funcionará los 365 días del año, las 24 horas del día, por lo que se establecerán distintos turnos para crear una considerable fuente laboral. “Esto generará trabajo genuino para nuestra provincia, llegando a los 120 puestos directos”, remarcó López.

Por su parte, detalló que la planta estará compuesta por dos líneas de producción que permitirán la fabricación simultánea de botellas y frascos. “Se utilizará vidrio reciclado y también minerales que se encuentran en La Rioja, como el cuarzo. Tenemos feldespato, dolomita, yeso y soda solvay, que es lo único que no se encuentra acá en la provincia, sino que se importa o se compra en el sur”, explicó.

Solución económica regional

“Vamos a producir vidrio blanco y verde, que son los que las Pymes más necesitan. Lo que es Tucumán, Catamarca, y, por supuesto, La Rioja, son los que más consumen ese tipo de vidrio, es por eso que nos enfocamos en ese mercado”, dijo la presidenta de Vidrios Riojanos, añadiendo: “Es una planta pequeña, comparada con los grandes monopolios que existen en la Argentina, por eso nuestro objetivo es fundamentalmente cubrir los nichos donde ellas no llegan; es decir, las Pymes, las empresas pequeñas que no pueden conseguir sus envases porque piden poca cantidad y directamente los grandes no le venden, así que nosotros apuntamos a ese sector”, aseguró.

En este sentido, López enfatizó que se trata de un proyecto de gran importancia, no sólo para La Rioja, sino también para toda la región. “El altísimo costo actual de transporte de envases, provoca encarecer el producto final, pasando a ser un producto no competitivo. Esta planta se inició fundamentalmente para dar valor agregado a los productos riojanos. Es una gran solución para la economía regional, empoderando a la provincia”, finalizó.

