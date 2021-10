Viviana Canosa: “Casi me muero”

Viviana Canosa.

Luego de semanas de ausencia en su programa, en medio de polémicas sobre su estado de salud y con rumores de crisis con el Grupo América, finalmente este jueves Viviana Canosa volvió a la televisión y lo hizo con un extenso editorial en la que aseguró que casi se muere.

«Casi me muero», sostuvo una y otra vez la conductora de Viviana Con Vos, quien negó haber tenido coronavirus y dejó entrever que las autoridades del canal la apoyaron en los días que se tomó de licencia hasta recuperarse.

Canosa no dio detalles sobre el diagnóstico, aunque dio a entender que se trató de un problema de estrés. «El médico me dice que no tengo covid, los PCR me dieron negativo. Mi tos era muy nerviosa, y tenía que ver con el barbijo, porque soy alérgica», sostuvo.

«Apagué el teléfono y me descompensé. Di peleas tremendas. Pensé que fue normal todo lo que hice. Enfrentarme al Gobierno, la batalla contra el aborto y que me pase por encima una moto. Una locura», enumeró la periodista.

«Pensé que me moría. La veía a mi hija y no podía levantarme de la cama. Había desconectado de mí. Salí airosa de todas la peleas, pero tuvo un costo: mi salud», insistió.

La conductora también habló de la salud de su madre, quien sí tuvo coronavirus según ella misma confirmó. Y aprovechó para quejarse por lo que llamó una «caza de brujas» contra ella por acusarla de contraer el virus. «No lo tuve, no les voy a mentir», ratificó.

«Fueron días de mucho dolor. Tomo vitaminas, estoy hinchada, pero me siento bien. Lo que hicieron conmigo fue operar. Pero lo dejo a tu criterio», resaltó Canosa. De todos modos, confesó: «Durante la pandemia no me hice chequeos, no me cuidé… y finalmente choqué. Pero fue una experiencia extraordinaria». /Minuto Uno

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...