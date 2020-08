Viviana Canosa: “Voy a ir hasta las últimas consecuencias, se metieron con mi honor”

Tras ser imputada por «ejercicio ilegal de la medicina» a raíz de su consumo de dióxido de cloro en vivo, la conductora dio un contundente descargo en su programa “Nada Personal”.

Hace unas semanas, Viviana Canosa consumió dióxido de cloro en vivo en su programa, «Nada personal», para, según ella, combatir el coronavirus. El repudio fue instantáneo en redes y medios, con críticos que iban desde seguidores suyos hasta científicos. Y todo se potenció con la noticia de la muerte en Neuquén de un niño de 5 años, cuyos padres le habían dado el compuesto para evitar el contagio.

Este viernes, Juan Manuel Dragani, abogado de la periodista, contó que irá tras varios colegas que también la criticaron. «Hay cuatro periodistas a los que les vamos a iniciar demandas civiles. Fueron estos periodistas los que de manera pública generaron todo esto», expresó.

Y aseguró que uno de ellos es Jorge Lanata, que hace algunos días se tomó unos minutos para hablar sobre Canosa. «Todavía no le hicieron la autopsia, pero rezo que se haya muerto de otra cosa, porque, si no, va a ser imbancable para vos. Qué irresponsable lo que hiciste, más allá de que no hubiera tenido ningún efecto», expresó Jorge en su programa «Periodismo para Todos Box». Según el letrado, el periodista tergiversó los dichos de Viviana diciendo que ella recomendó el dióxido de cloro para la cura del Covid-19. «La mortificó muchísimo y no pudo dormir en todo el fin de semana. Viviana está mal y angustiada, las acusaciones contra ella son una injusticia y una arbitrariedad. Hay un ensañamiento a pesar de que después pueden ser cuestionables las conductas, pero su accionar se magnificó y se tergiversaron los dichos», detalló.

Vale recordar que la conductora fue imputada por una causa penal contravencional y por ejercicio ilegal de la medicina, algo que también se conoció en las últimas horas. El segundo de los demandados sería Ángel de Brito, que en varias oportunidades se refirió a Canosa y la tildó de «loca», cuando en «Los Ángeles de la Mañana» se debatió sobre el dióxido de cloro. Según informaron en «Intrusos», Viviana estaría dispuesta a frenar las acciones legales si ellos le ofrecen una disculpa pública.

En ese sentido, Dragani visitó a la periodista en su ciclo de Canal 9 y allí profundizaron sobre las acciones que tomarán tras el gran revuelo que se generó por su polémico consumo. «Por este mamarracho que me acaban de hacer, yo estoy a disposición de la Justicia. También prepárense para cuando esto termine, yo quiero Justicia para todos los que se metieron con mi dignidad», sostuvo firme.

En la misma línea, se refirió a quienes la tildaron de «asesina» por relacionar su consumo con la posterior muerte del niño de Neuquén. «Tengo el brazo absolutamente dormido de los nervios, porque yo pienso en esa criatura, pienso en esos padres. ¡Mi Dios! ¿Cómo pueden ser tan crueles? Y siguen como si nada. Me conocen hace mucho tiempo, saben cuál es mi esencia», lanzó furiosa.

«Por supuesto que a este señor lo vamos a enfrentar en la Justicia, yo ahora voy a ir hasta las últimas consecuencias, se metió con mi honor», advirtió convencida sobre la acusación legal del diputado provincial Mariano Mansilla que pesa sobre ella a partir del caso ocurrido en la localidad neuquina de Plottier.

Por último, también le dedicó algunas palabras a aquellos colegas que la cuestionaron por su accionar y que «magnificaron» la situación según el letrado. «Tengo códigos, soy una mina de barrio. No le pegó ni en pedo a mis amigos. Por más que mi jefe me diga ’pegales’, y menos cuando alguien está tirado en el suelo. Como soy de barrio y tengo códigos, cuando alguien está tirado en el suelo tenés que esperar que se levante para patearlo», concluyó. /Diario Show

MIRA EL VIDEO: