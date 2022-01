Vizzotti: «No es momento de incorporar la vacuna contra el coronavirus al calendario obligatorio»

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó que «todavía no es momento de incorporar la vacuna contra el coronavirus al calendario obligatorio», a la vez que destacó que se evalúa «permanentemente» la posibilidad de aplicar una cuarta dosis de refuerzo.

Carla Vizzotti, titular de la cartera sanitaria de la Nación. Crédito: Archivo El Litoral

«Todavía no es momento para incorporar la vacuna Covid al calendario obligatorio», aseguró la ministra, quien precisó que esta posibilidad está en permanente evaluación por parte del Gobierno nacional.

Por otro lado y sobre la posibilidad de sumar un nuevo refuerzo al plan de vacunación, Vizzotti agregó: «Evaluamos permanentemente la necesidad de avanzar con refuerzos de inmunidad con una cuarta dosis».

«Nosotros queríamos dar refuerzo a los 6 meses y con el aumento de los casos lo bajamos a 4 meses», remarcó, tras señalar que es muy posible que con «la combinación de vacunas se genere un beneficio grande en relación a la inmunidad.»

«Tenemos resto para dar todas las 1ras, 2das y 3ras dosis que faltan y stock para dar un 2do refuerzo si hace falta», apuntó.

Tras afirmar que el país transita «la segunda semana consecutiva en la que bajan los casos», Vizzotti señaló que «el aumento de las muertes se ve en la segunda o tercera semana después del pico de casos».

La ministra trazó una comparación con lo que fueron la primera y segunda ola de la pandemia, y en ese sentido aseguró que hubo «semanas de 4.000 fallecimientos y ahora estamos llegando a 400, con tres veces más casos y eso es gracias a las vacunas».

«En las últimas 8 semanas hubo 1 millón de personas mayores de 18 años que iniciaron el esquema de vacunación y 2 millones que lo completaron, todavía tenemos un camino por recorrer», agregó.

A su vez, la titular de la cartera sanitaria remarcó que «con los mayores de 3 años, más del 90% inició el esquema y el 75% lo completó» y focalizó que «el porcentaje de personas que deciden no vacunarse es menor al 5%».

También aclaró que «Argentina nunca dejó de recomendar el barbijo y siempre se puso en valor su importancia sobre todo en lugares cerrados y eventos masivos». En ese sentido, anticipó que reforzarán con una campaña de comunicación los cuidados ante la pandemia para anticiparse a la llegada de las temperaturas más bajas y la presencialidad escolar.

A su vez, descartó la posibilidad de estar evaluando «restricciones ahora, la Òmicron es muy transmisible y no serviría» pero manifestó la importancia de «reforzar la vacunación, fortalecer los cuidados y monitorear las internaciones y muertes».

«Con el inicio de las clases funciona de la misma manera, lo importante es avanzar con la vacunación», concluyó.

VACUNADOS, CON MENOS SÍNTOMAS

Las personas que recibieron dos dosis de la vacuna contra el coronavirus reportaron un 41% menos de síntomas prolongados de Covid-19 respecto de las personas que no estaban vacunadas, según un estudio realizado en el Reino Unido en base a reportes de quienes se contagiaron el virus. Realizado por la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido, estos datos se obtuvieron de 6.180 participantes de la «Encuesta de infección por coronavirus», de entre 18 y 69 años y que dieron positivo de la prueba de COVID-19 entre el 26 de abril de 2020 y el 30 de noviembre de 2021. Se considera prolongada a la experimentación de síntomas tras más cuatro semanas de haber contraído la infección. «El 9,5% de los participantes del estudio con doble vacunación informaron síntomas prolongados de cualquier gravedad, en comparación con el 14,6% de los participantes sociodemográficamente similares que no estaban vacunados cuando se infectaron», explicaron los autores del informe. Agregaron que «las estimaciones correspondientes para los síntomas prolongados de Covid lo suficientemente graves como para provocar una limitación de las actividades cotidianas fueron del 5,5% (vacunados) y el 8,7% (no vacunados)». Asimismo, detallaron que no hubo evidencia estadística «de que la relación entre el estado de vacunación en el momento de la infección y la probabilidad de informar síntomas prolongados de Covid difiriera según si los participantes recibieron vacunas de vector de adenovirus (Oxford/AstraZeneca) o ARNm (Pfizer/BioNTech o Moderna)». Respecto a la variante Ómicron, recalcaron que este análisis de basó en datos hasta el 30 de noviembre de 2021, por lo que se necesita un tiempo de seguimiento más largo para poder evaluar el impacto de las dosis de refuerzo y esta nueva variante. «Además, la naturaleza observacional del análisis significa que no podemos decir si la vacunación contra el Covid-19 causó cambios posteriores en la probabilidad de autoinforme de Covid prolongado», añadieron.

AUMENTAN LOS FALLECIMIENTOS: 334 CASOS

El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves que en las últimas 24 horas fueron reportados en todo el país 77.729 contagios de coronavirus y 334 muertes a causa de la enfermedad. La cantidad de decesos es la mayor de los últimos cinco meses, desde que el 9 de agosto de 2021 se reportaron 502 fallecidos. El total de casos registrados en el país desde el inicio de la pandemia se elevó a 8.207.752, mientras que el total de víctimas fatales es de 120.352. De ayer a hoy se realizaron 131.582 testeos, con una tasa de positividad del 59,07%, un índice que si bien detuvo su tendencia al alza y se mantiene a la baja, continúa siendo muy elevado a relación al tope del 10% fijado por la OMS. Al día de hoy, 815.390 pacientes se encuentran cursando la enfermedad, en tanto el número de recuperados asciende a 7.272.010, de acuerdo con los datos oficiales. La cantidad de personas internadas con motivo de la pandemia de coronavirus en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) en todo el país continúa en ascenso y actualmente es de 2.836. El porcentaje de ocupación en salas UTI en todas las jurisdicciones nacionales por distintas patologías asciende al 49,7% en el sector público y privado, y al 49,1% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el caso de personas adultas. La provincia de Buenos Aires reportó 34.862 casos nuevos, por lo que totaliza ahora 3.180.615 desde el comienzo de la pandemia, en marzo del año pasado. La Ciudad de Buenos Aires informó 8.592 contagios (totaliza 923.347); Catamarca, 654 (78.416); Chaco, 1.584 (154.473); Chubut, 951 (107.493); Corrientes, 475 (118.824); Córdoba, 7.643 (887.909); Entre Ríos, 1.610 (184.202); Formosa, 1.614 (94.983); Jujuy, 1.422 (99.801); y La Pampa, 973 (94.547). La Rioja reportó 379 casos (41.926); Mendoza, 2.091 (251.141); Misiones, 372 (47.244); Neuquén, 1.119 (158.080); Río Negro, 914 (134.804); Salta, 885 (148.291); San Juan, 1.362 (135.791); San Luis, 1.027 (127.760); Santa Cruz, 425 (83.116); Santa Fe, 5.725 (681.592); Santiago del Estero, 360 (122.154); Tierra del Fuego, 349 (42.323); y Tucumán, 2.341 (308.920).

