Wanda Nara opinó sobre su foto viral a cara lavada: “Vieron a una mujer normal”

A mediados de los 2000 Wanda Nara llegó a los medios con un claro objetivo: hacerse famosa. Con el tiempo cosechó títulos y construyó un imperio. En su Instagram la modelo conjuga sus dos facetas: podemos verla luciendo exclusivos atuendos así como en su versión de entrecasa.

Ejemplo de esto fue cuando a fin de año dejó el glamour que muestra en las redes sociales para ir al supermercado en busca de algunos artículos de limpieza. Pese a estar a cara lavada y llevar una pala, escoba y un jabón para ropa de segunda marca, no se negó a tomarse una foto con un fánatico.

Wanda Nara se mostró sin maquillaje en el supermercado. (Foto: Twitter/lucianaelbusto).

La imagen se viralizó rápidamente. En diálogo con revista Gente, Wanda se refirió a lo ocurrido y despreocupada expresó: “Vieron a una mujer normal. No estoy montada”.

Lejos del glamour que muestra en su perfil social, a Wanda le gusta andar cómoda y relajada por la vida.

“Hay chicas famosas siempre impecables, porque cuidan eso. Yo siento que soy una mujer como cualquiera que no trabaja en este medio, y que sólo se arregla cuando quiere pertenecer a él. Lo que empatiza”, sostuvo.

En este sentido, destacó que es cercana a cualquier mujer y por eso la llaman para trabajar desde los sectores más tops hasta los más populares.

Wanda Nara sobre su faceta empresaria: “Soy una estratega audaz, con intuición, temple y olfato para los negocios”

Tras una temporada teatral en Mar del Plata, un calzoncillo y una foto en el balcón de la habitación donde dormía Diego Maradona fueron los condimentos para su catapulta al estrellato. A partir de entonces, mantenerse vigente solo dependería de ella y claro que lo logró.

Hoy se autodefine como “representante, empresaria, emprendedora y figura pública”. Y siempre destaca que mucho lo aprendió en su casa: “Mamá Nora era comerciante, y papá Andrés tenía una agencia con más de cuarenta autos. Me crié escuchando negociaciones, ventas, a la gente pidiendo descuentos”.

En ese sentido, Wanda remarcó sería una persona exitosa aunque no hubiera conseguido todo lo que tiene hoy. Entonces destacó que lo que más ayuda cuando querés vender una marca es la credibilidad.

“Yo uso lo que vendo. El gran secreto consiste en ser real. No puedo vender algo que no me identifica. La gente se da cuenta”, concluyó.

