Will Smith ganó el Oscar a mejor actor y pidió disculpas por golpear a Chris Rock

El actor se mostró arrepentido tras protagonizar uno de los mayores escándalos que hubo en la historia de los premios de la Academia de Artes

Un escándalo sin precedentes se vivió en los Oscar 2022. Todo transcurría con normalidad en la ceremonia de La Academia de Hollywood hasta que, en medio de su presentación al “Mejor documental”, el actor Chris Rock recibió una bofetada por parte de Will Smith. La reacción del ex protagonista de Men in Black se suscitó luego de que su colega hiciera una broma sobre la cabeza rapada de su esposa, Jada Pinkett Smith.

Momentos más tarde, cuando obtuvo el premio a mejor actor por su papel en King Richard, Will se sintió arrepentido por su agresión y se dirigió a todos los presentes. “Quiero agradecer a Venus y a Serena y a toda la familia Williams por confiar en mí, quiero ser un embajador de ese tipo de amor. Quiero pedirle una disculpa a la Academia, a todos los nominados de mi categoría. Es un momento hermoso, no lloro por ganar un premio, se trata de darle luz a las personas, a todo el equipo de King Richard y a toda la familia Williams”. Y agregó: “Me veo como el papá loco como le decían a Richard, pero el amor te hace hacer cosas locas. Quiero poder cuidar de mi mamá, de mi familia y mi esposa, gracias por este momento, espero que la Academia me vuelva a invitar”.

