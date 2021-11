Yanina Latorre contó un chisme de las hijas de Maradona y las destruyó

«Diego Maradona me violó y mi mamá lloraba del otro lado de la puerta», confesó Mavys Álvarez a la justicia semanas después de haber contado cómo fue su relación amorosa con el astro cuando ella tenía 16 años. El caso de la joven cubana trajo muchas consecuencias y las hijas de Maradona salieron con todo contra ella.

Yanina Latorre no dudó en atacar a Dalma y Giannina Maradona después de leer la defensa de las jóvenes a su papá. «Ya no puedo más, mil frentes abiertos, muchos enemigos que tiran con misiles, los de siempre ahí firmes para seguir lastimando a los que todavía estamos acá. Miro a Benja, me duele el doble. Vivir sin vos cada día cuesta más, desde que partiste hablan de vos hasta los animales», escribió la hija del astro en sus redes.

En Polino Auténtico, el programa radial que conduce Marcelo Polino, Yanina estalló contra las hijas por no creer la versión de la mujer cubana y sus terribles denuncias: “Las hijas de él salen a atacar a todo el mundo -opinó Latorre-, pero no se dan cuenta que su padre habría abusado de niñas ¡Es un horror! Si yo me entero algo así de mi mamá o mi papá, me daría mucha vergüenza defenderlos públicamente”.

Otra de las polémicas de la semana giró en torno a Nicki Nicole y sus declaraciones en contra de Diego Maradona: «Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta” y agregó: “¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no».

Gianinna no se quedó callada y likeó un tuit en contra de la trapera más famosa: «Hablen de Diego Armando Maradona cuando puedan cantar sin auto-tune».

Luego, con respecto, a las críticas de Gianinna a Nicki Nicole, Yanina lanzó: “No tiene razón ¿Quién sos vos? ¿Qué hacés? Gianinna está donde está por se la hija de quién es. Yo las quiero, también a Claudia, pero se les va la mano, tienen que entender que tenían un padre muy complicado con un montón de denuncias, y la gente puede no estar de acuerdo con él. Punto”. Paparazzi

