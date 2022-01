“Yo estaba convencido de que en algún momento iba a hablar”: el exvocero de Galarza y escritor del libro “El silencio de Nahir” reveló detalles

Jorge Zonzini escribió el libro «El silencio de Nahir» meses atrás.

El manager de medios Jorge Zonzini, quien fue vocero de Nahir Galarza en los días previos al juicio que la condenó a cadena perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo, se refirió al nuevo giro que tomó la causa y aseguró: “Yo estaba convencido de que en algún momento iba a hablar”.

El hombre, autor del libro publicado meses atrás El silencio de Nahir, analizó la posibilidad que se abrió ayer de que sea el padre de la joven el verdadero responsable del asesinato y dijo: “Cuando la vi por primera vez en su celda no me encontré con la chica que me mostraban los medios, una chica sin estructura emocional”.

Asimismo, remarcó en diálogo con Radio Continental: “Cuando le pregunté por qué se había inculpado, me dijo: ‘Yo no quería hacerlo, me obligaron, me dijeron que hiciera esas declaraciones y que en 10 minutos me iba a ir a mi casa’”.

Tras ello, consultado sobre el futuro de la causa de la joven, condenada en tiempo récord a 35 años de prisión, dijo: “Ya pasaron 4 años y ahora que el caso está en la Corte Suprema, en revisión, de no haber un cambio, estamos convencidos de que va a haber un nuevo juicio”.

“Nahir es condenada en tiempo récord a prisión perpetua y en ese debate que hay entre feminismo y patriarcado se plantea que sin antecedentes y a esa edad tiene una pena mayor a, por ejemplo, [Jorge Rafael] Videla, que tiene 30 años, o [Ricardo]Barreda o [Carlos] Monzón”, continuó el exvocero, quien también detalló que este caso es conocido “como el más emblemático de criminalidad joven en toda la región, sobre todo por las edades de los protagonistas”.

Zonzini, que en el pasado ya se mostró defendiendo a Nahir, agregó que es tiempo de que la Justicia “se ponga los pantalones y se dé cuenta de que esto es un verdadero disparate”.

Su declaración se conoció horas después de que Nahir Galarza, la joven de 22 años condenada a prisión perpetua por el crimen a balazos de su novio Fernando Pastorizzo, cometido en diciembre de 2017 en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, denunciara a su propio padre como autor del homicidio en los tribunales de Paraná.

Según informaron fuentes judiciales, la denuncia fue presentada por Raquel Hermida Leyenda, la abogada que representa a Galarza, quien confirmó la presentación judicial a pedido de su defendida, y denunció a Marcelo Galarza, padre de la joven, como autor del “homicidio agravado” en perjuicio de Pastorizzo y por “violencia de género” contra su propia hija.

De acuerdo a lo publicado por la agencia Télam, la abogada señaló además como encubridores del crimen al exfiscal Sergio Condoni Caffa y a los exdefensores de Galarza, Víctor Revosio y Horacio Dargainz. Tras ello informó que también realizó una denuncia por abuso sexual infantil contra el tío paterno de la joven.

Nahir permanece alojada en la Unidad Penal 6 Concepción Arenal, de Paraná, y la condena está siendo revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras un recurso de queja presentado por la abogada Hermida Leyenda para que se revise el fallo con perspectiva de género y sea anulado. /La Nación

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...