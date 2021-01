Send an email

“Yo soy el único que te puede hacer el amor porque te he criado”: horroroso calvario de una menor santiagueña

Ocurrió en Santiago del Estero. Imagen Ilustrativa.

En la ciudad de Fernández, departamento Robles, en Santiago del Estero, una mujer se separó del padre de sus tres hijas hace unos seis meses, a causa del frecuente consumo de bebidas alcohólicas de él y de las frecuentes discusiones. Sin embargo, en las últimas semanas, la mujer se enfermó y ante la imposibilidad de cuidar a sus hijas, las envió a que vivan circunstancialmente con su padre, hasta que ella se recuperara. No obstante, la visitaban los fines de semana, ocasión en la que la menor de 14 años le dijo que no quería volver al lugar donde vivía con su padre. Al profundizar el diálogo, la adolescente le contó a su madre que su padre no la dejaba dormir de noche y la abusaba sexualmente.

“Yo soy el único que te puede hacer el amor porque te he criado”, le habría manifestado en reiteradas oportunidades el padre, mientras la abusaba. La madre realizó la denuncia y se concretaron pericias físicas y psicológicas, tras lo cual la jueza de Control y Garantías. Dra. Roxana Menini, ordenó la detención del sospechoso por abuso sexual con acceso carnal, doblemente agravado. Personal de la Comisaría Nº 35 apresó en la calle al acusado de 45 años. /Nuevo Diario Web