Yulimar Rojas fue declarada la «mejor atleta de 2020»

La medallista olímpica venezolana Yulimar Rojas fue nombrada Atleta Mundial del Año por la organización World Athletics, el máximo organismo del atletismo. Por su parte, Armand Duplantis se convirtió en el Atleta Mundial del Año en la categoría de hombres.

Yulimar Rojas

En febrero, la caraqueña batió el récord mundial de triple salto en pista cubierta con una marca de 15,43 metros. Además, es una bicampeona mundial en pista cubierta, tricampeona mundial en pista cubierta larga, dos veces campeona mundial al aire libre en triple salto y múltiples veces medallista panamericana, venezolana y suramericana.

La propia joven no pudo contener las lágrimas al enterarse de la noticia. «Síii!! Me ha dejado impactada, ¡no puedo creerlo!», expresó Rojas. «No tengo palabras, ¡qué felicidad, qué alegría!», agregó. La deportista subrayó que otros nominados también eran «atletas muy fuertes». «Yo sé que hemos tenido un buen resultado este año a pesar de la pandemia, pero no me he terminado de llegar a este punto», subrayó.

​La atleta también dio las gracias «a su equipo, su entrenador, su gerente, su familia y su gente». «Infinitas gracias, estoy muy contenta y muy agradecida, no puedo creerlo, de verdad», declaró.

​El pertiguista sueco de origen estadounidense Armand Duplantis se convirtió en el Atleta Mundial del Año en la categoría de hombres. Con tan solo 21 años, es el atleta más joven en recibir este prestigioso galardón deportivo.

Duplantis ostenta la plusmarca mundial de 6,18 metros en salto con pértiga. En septiembre, consiguió la mejor marca de la historia al aire libre con un salto de 6,15 metros, superando de esta manera el récord del ucraniano Serguéi Bubka (6,14 metros).

