Zaira Nara reveló que tuvo un encuentro con la China Suárez tras el Wandagate: “Determinadas cosas…”

La modelo contó cómo fue la conversación privada que tuvo con la actriz.

A poco más de un mes desde que estalló el Wandagate, Zaira Nara, la hermana de la empresaria, reveló que tuvo una reunión privada con la China Suárez.

Cabe recordar que, aunque al principio ambos lo negaron, la actriz y Mauro Icardi tuvieron un encuentro íntimo en un hotel de París. Además, Jakob von Plessen, el marido de la modelo, fue señalado como el principal cómplice para que el jugador pudiera cometer la infidelidad.

“Mis amigas me dicen que no entienden. Luli Fernández me dice que tengo sangre de pato, que no entiende cómo no soy más efusiva. Yo voy a la fuente directa. Pasó esto y yo llamé a la China y me junté con ella. No lo sabía nadie”, contó la menor de las Nara en Flor de Equipo.

“Hay cosas que a mí no me pueden quedar como dudas. Yo soy una persona adulta y determinadas cuestiones se resuelven cara a cara. No por ‘me dijo, le dijo’, hablale al otro. Yo sabía que me iba a atender y ella sabía que yo le iba a hablar bien”, continuó.

Cruzándose con Marcelo Polino, quien era amigo de Suárez, Zaira explicó: “Yo no soy la amiga. Capaz que soy más amiga que vos, Marcelo, pero ella era muy amiga de mis amigas. Yo no le contaba mis intimidades”.

Queriendo saber más, el periodista le consultó: “¿Qué esperabas de ella?”. “Quería escucharla. No quería preguntarle a un periodista o prender la tele y ver cómo se daban las cosas en cadena nacional, o ver qué postura tenía uno o el otro”, cerró sincera la modelo. /Pronto

