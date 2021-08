Alberto Fernández reveló que durante la pandemia compuso una canción y hasta recitó el estribillo en medio de un acto

Alberto Fernández encabeza el plenario del Frente de Todos de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata.

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner encabezaron este mediodía un acto en el Estadio Único de La Plata para delinear los ejes de la campaña electoral del Frente de Todos y repasar la gestión, a tres semanas de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre.

Durante el encuentro, del que también participaron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el jefe del bloque del Frente de Todos (FDT) en ese cuerpo legislativo, Máximo Kirchner, Fernández reveló que durante la pandemia del coronavirus escribió una canción y hasta recitó el estribillo.

Previo a la revelación, el Presidente dijo que hoy “los grandes medios están enojadísimos” por la intención del Gobierno de que “los celulares e Internet sean públicos y todos puedan acceder”.

“Se enojaron en su momento con Cristina y están enojadísimos conmigo porque quiero que los celulares e Internet sean públicos y a los que todos puedan acceder. Se enojan y construyen tapas”, dijo el mandatario.

Tras los aplausos, comenzó a contar la anécdota: “Saben que toco la guitarra y que canto. En estos tiempos de pandemia, hice una canción, cuyo estribillo dice algo que me motiva mucho. Dice: Si me pierdo, yo me encuentro. Si me caigo, me levanto. El secreto en esta vida, es seguir cantando”.

“Nosotros seguimos cantando, pese a todo lo que nos pegaron. Pese a todas las veces que nos lastimaron. Pese a todas las piedras que nos pusieron. Nosotros seguimos acá, de pie”, cerró Fernández. /La Nación

