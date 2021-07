Amalia Granata realizó un duro descargo después de su escándalo con las empleadas domésticas

Send an email

La mediática salió a defenderse de las críticas recibidas en los últimos días.

Hay problemas y problemas. Claro que toda contrariedad es respetable, pero algunas engloban una menor complejidad. Amalia Granata transita por una dificultad en el ámbito hogareño, una situación que la tiene preocupada.

Resulta que la semana pasada, Marcelo Polino deschavó a su compañera de radio con una problemática que la aqueja en la dinámica de su casa, una circunstancia peculiar que se relaciona con su vínculo con el personal doméstico.

Granata focalizó en una supuesta falta de compromiso de las empleadas y exclamó: “Lo que pasa es que hay que trabajar y no todo el mundo tiene ganas de hacerlo, parece que las que me tocan a mí, no tienen”.

Estas palabras se viralizaron en las redes sociales, y en todos los portales, lo que generó un debate respecto al tenor de las declaraciones de la diputada provincial de Santa Fe. Muchas voces se sumieron a criticar a la exvedette por la banalidad y cierta intencionalidad discriminatoria.

Atenta a todo el revuelo que la rodeó en la semana, Amalia aprovechó la edición del ciclo de Radio Mitre, que conduce Polino, para realizar su descargo, aportar su visión y cuestionar las recriminaciones que recibió por sus dichos.

Algo enojada, Granata se defendió y exclamó: “Me quisieron poner en una situación elitista, yo no tengo ‘sirvientes’, soy una persona que labura mucho y necesito alguien que me ayude. Y no tiene que ver con las empleadas domésticas, porque yo también tuve negocio y lo que falta, a veces, es cultura de trabajo”. /Paparazzi

